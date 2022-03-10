***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2022 (bugün )tarihli bülteninde Bağlı ortaklığımız Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin %19,50 oranında iştiraki olan Enda Enerji Holding A.Ş.'nin ortak sayısının 500'ü geçmesi nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn, Kanun) kapsamına alınma talebinin, Enda Enerji Holding A.Ş.'nin mevcut ödenmiş sermayesi üzerinden gerekli yasal ücretlerin alınması şartıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009356BIST