***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %10 oranında iştirak ettiği girişim şirketimiz Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 28.04.2022 tarihli toplantısında, halka açılma amacıyla esas sözleşme değişikliği ve kayıtlı sermaye sistemine geçiş başvurusunun daha ileri tarihli dönemde tekrar değerlendirilmek üzere geri çekilmesine karar verildiği hususu Probel Yazılım tarafından şirketimize bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025175BIST