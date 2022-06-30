***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2022 20:29
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(Girişim Şirketimiz Kahve Diyari Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hakkında)
Şirketimizin %50 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Kahve Diyari Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30.06.2022 (bugün) yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Şirketin mevcut 20.500.000 TL olan sermayesinin 6.000.000 TL nakit artırımla 26.500.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.
Şirketimiz de %50 sermaye payı oranı doğrultusunda söz konusu sermaye artırım işlemine iştirak edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040521
BIST
18:052.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,40
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.428
En Düşük
2.368
18:0516,6990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0608
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
18:0517,5455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1578
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5455
En Düşük
17,2330
18:05969,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,02
|Açılış
|: 969,97
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|10,89
|120.661.397
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,90
|10.683.768
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|101.265.107
|% 9,87
|
|NUGYO
|5,02
|124.137.818
|% 9,85
|
|ISGYO
|14,23
|248.016.341
|% 9,46
|
|LIDFA
|11,34
|31.321.993
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.947.580
|% -9,98
|
|BASCM
|3,41
|600.157
|% -9,79
|
|BERA
|14,50
|638.094.337
|% -8,86
|
|ORCAY
|16,93
|157.687.081
|% -7,74
|
|THYAO
|46,80
|5.259.907.942
|% 1,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
|
|EREGL
|27,14
|1.760.868.207
|% 2,26
|
|ASELS
|22,86
|1.396.371.439
|% 0,79
|
|KRDMD
|11,28
|1.350.403.942
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,64
|1.132.407.295
|% 4,35
|
|YKBNK
|4,33
|846.489.922
|% 0,93
|
|TSKB
|2,01
|354.556.381
|% -0,50
|
|ODAS
|2,89
|508.517.576
|% -0,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6944
|16,7078
|% 0,42
|
|Euro
|17,5149
|17,5436
|% 0,90
|
|Sterlin
|20,2701
|20,3718
|% 0,76
|
|Frank
|17,4343
|17,5394
|% 0,42
|
|Riyal
|4,4365
|4,4587
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-10,29
|
|Altın Gr.
|971
|971
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.467
|6.588
|-53,00
|
|Yarım
|3.165
|3.221
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.585
|1.610
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,37
|20,40
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|10,93
|10,95
|-0,17
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,77
|