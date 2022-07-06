***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar18.02.2021 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizin doğrudan %51 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. (Pamukova Elektrik) Yönetim Kurulu'nun 18.02.2021 tarihli kararı uyarınca Pamukova Elektrik'in halka arzına ve bu kapsamda gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verildiği açıklanmıştı.Pamukova Elektrik'in halka arzıyla ilgili halen devam eden çalışma ve değerlendirmelerin sonuçlanmasını takiben Pamukova Elektrik için halka arz ön izin başvurusunda bulunulması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042416BIST