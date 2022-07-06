***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.07.2022 19:00
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18.02.2021 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizin doğrudan %51 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. (Pamukova Elektrik) Yönetim Kurulu'nun 18.02.2021 tarihli kararı uyarınca Pamukova Elektrik'in halka arzına ve bu kapsamda gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verildiği açıklanmıştı.
Pamukova Elektrik'in halka arzıyla ilgili halen devam eden çalışma ve değerlendirmelerin sonuçlanmasını takiben Pamukova Elektrik için halka arz ön izin başvurusunda bulunulması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042416
BIST
18:052.408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 36,90
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.411
En Düşük
2.370
18:0517,2489
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,2754
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
18:0517,5798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1123
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
18:05962,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,09
|Açılış
|: 962,74
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
959,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KFEIN
|23,34
|57.079.478
|% 9,99
|
|KONYA
|991,70
|57.787.950
|% 9,99
|
|POLHO
|4,52
|65.576.490
|% 9,98
|
|FONET
|12,67
|14.145.666
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.576.517
|% 9,97
|
|ULUSE
|186,30
|10.560.510
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,20
|30.310.285
|% -7,93
|
|KRGYO
|7,26
|64.037.588
|% -6,32
|
|AKGRT
|2,60
|44.115.089
|% -5,11
|
|GESAN
|46,18
|295.484.754
|% -4,78
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 3,02
|
|EREGL
|26,66
|2.015.101.479
|% 2,22
|
|SISE
|21,36
|1.959.857.031
|% 1,71
|
|TUPRS
|244,80
|1.235.333.313
|% -4,08
|
|HEKTS
|30,32
|1.123.208.429
|% -0,72
|
|EKGYO
|2,76
|902.213.352
|% -1,08
|
|YKBNK
|4,19
|663.143.878
|% 0,48
|
|TSKB
|2,02
|312.987.065
|% 4,12
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 3,02
|
|ODAS
|2,77
|290.184.962
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2185
|17,2489
|% 1,62
|
|Euro
|17,5448
|17,5798
|% 0,64
|
|Sterlin
|20,5104
|20,6133
|% 1,40
|
|Frank
|17,6835
|17,7900
|% 1,35
|
|Riyal
|4,5773
|4,6003
|% 1,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-26,54
|
|Altın Gr.
|963
|963
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.462
|6.599
|-3,00
|
|Yarım
|3.163
|3.227
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.584
|1.613
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,15
|
|B. Petrol
|101
|101
|-2,12
|