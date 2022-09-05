***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %50 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Core Engage Yazılım A.Ş.'nin 05.09.2022 tarihinde (bugün) yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Şirketin mevcut 7.500.000 TL olan sermayesinin 2.500.000 TL nakit artırımla 10.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.Şirketimiz %50 sermaye payı oranı doğrultusunda söz konusu sermaye artırım işlemine iştirak edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060254BIST