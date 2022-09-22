***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %25 oranında iştirak ettiği Girişim Şirketimiz Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 27.09.2021 tarihli toplantısında, Golive Yazılım'ın halka arz işlemleri kapsamında Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesine yönelik ön izin başvurusunun 31.12.2021 tarihli yılsonu konsolide finansal tablolara göre güncellenmesine karar verildiği hususu daha önce kamuya duyurulmuştu. Bu kapsamda henüz SPK'ya yapılan yeni bir başvuru bulunmamakla birlikte, Golive Yazılım'ın halka arzıyla ilgili çalışma ve değerlendirmeler halen devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064750BIST