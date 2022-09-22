***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.09.2022 18:40
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %25 oranında iştirak ettiği Girişim Şirketimiz Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 27.09.2021 tarihli toplantısında, Golive Yazılım'ın halka arz işlemleri kapsamında Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesine yönelik ön izin başvurusunun 31.12.2021 tarihli yılsonu konsolide finansal tablolara göre güncellenmesine karar verildiği hususu daha önce kamuya duyurulmuştu. Bu kapsamda henüz SPK'ya yapılan yeni bir başvuru bulunmamakla birlikte, Golive Yazılım'ın halka arzıyla ilgili çalışma ve değerlendirmeler halen devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064750
BIST
18:053.295
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 49,51
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.320
En Düşük
3.237
18:0518,3508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0238
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4093
En Düşük
18,3174
18:0518,0928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0638
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
18:05986,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,06
|Açılış
|: 986,58
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
994,46
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUUN
|25,08
|510.067.707
|% 10,00
|
|KMPUR
|49,72
|120.721.273
|% 10,00
|
|ISKUR
|847.000,00
|847.000
|% 10,00
|
|ORMA
|36,54
|966.250
|% 9,99
|
|AKSEN
|32,66
|751.290.302
|% 9,97
|
|PINSU
|7,22
|109.012.737
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|129.785.452
|% -9,96
|
|ISGYO
|11,23
|177.806.386
|% -9,94
|
|SKBNK
|2,81
|348.783.235
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|131.258.200
|% -9,78
|
|THYAO
|71,30
|4.754.066.436
|% 2,22
|
|EKGYO
|4,03
|3.467.332.347
|% 3,33
|
|SISE
|27,52
|3.363.000.511
|% 2,46
|
|YKBNK
|7,14
|2.663.317.352
|% 2,15
|
|AKBNK
|11,62
|2.607.534.409
|% 0,87
|
|EKGYO
|4,03
|3.467.332.347
|% 3,33
|
|YKBNK
|7,14
|2.663.317.352
|% 2,15
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 7,07
|
|ISCTR
|8,15
|2.296.628.921
|% 2,77
|
|HALKB
|7,80
|1.828.369.193
|% -3,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3301
|18,3508
|% 0,13
|
|Euro
|18,0615
|18,0928
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,6149
|20,7183
|% 0,09
|
|Frank
|18,6229
|18,7351
|% -1,42
|
|Riyal
|4,8630
|4,8874
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|-2,76
|
|Altın Gr.
|987
|987
|0,32
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.667
|6.772
|-24,00
|
|Yarım
|3.248
|3.306
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.652
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,48
|19,52
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|-0,02
|
|B. Petrol
|90,80
|90,80
|0,97
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KARYE
Yüzde 8.88 oranında artışla 18.64 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 689, 780 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 79 artarak (% 1.56 ) 3, 575
-
17:57XU100
Endeks 3, 289 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 57, 800.00 milyon TL de
-
17:57KONKA
Yüzde 8.26 oranında artışla 31.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 585, 420 adet işlem
-
17:54HUNER
Yüzde 8.19 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 478, 271 adet işlem