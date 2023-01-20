***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGirişim şirketimiz Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 20.01.2023 (bugün) tarihli toplantısında,Pamukova Elektrik'in %19,50 oranında iştiraki Enda Enerji Holding A.Ş.'nin 345.477.486 Türk Lirası ödenmiş/çıkarılmış sermayesinde 67.000.000 adet (%19,39 oranındaki) payın Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye toplam 638.175.000 TL bedelle satılmasına karar verilmiş olup, söz konusu karara istinaden Şirketimiz ile Alıcı arasında 20.01.2023 tarihli ‘Pay Devir Sözleşmesi' imzalanmıştır.Taraflar arasında imzalanan sözleşmeye istinaden, toplam satış bedelinin %10'u peşin, %15'i 10.02.2023 tarihinde, kalan %75'i ise 20.04.2023 tarihinde ödenecektir.Söz konusu pay satış işlemi sonucunda Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin Enda sermayesindeki iştirak oranı %0,11 olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103571BIST