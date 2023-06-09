***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2023 18:30
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %50 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Kahve Diyari Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 09.06.2023 (bugün) yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Şirketin mevcut 26.500.000 TL olan sermayesinin 8.500.000 TL nakit artırımla 35.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.
Şirketimiz de %50 sermaye payı oranı doğrultusunda söz konusu sermaye artırım işlemine iştirak edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157844
BIST
18:055.626
En Düşük
|Değişim
|: 1,31%
|| 72,49
|Açılış
|: 5.603
|
|Önceki Kapanış
|: 5.554
|
5.535
En Yüksek
5.639
18:0523,3524
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,2426
|Açılış
|: 23,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
23,6495
En Düşük
23,0914
18:0525,1456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0793
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,7304
En Düşük
24,8929
18:051.473,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,85
|Açılış
|: 1.473,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461,15
|
1.494,56
En Düşük
1.459,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRDMB
|19,69
|202.839.301
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,08
|43.856.459
|% 10,00
|
|TTKOM
|19,49
|2.130.291.955
|% 9,99
|
|EGEPO
|17,75
|52.631.011
|% 9,98
|
|OSMEN
|107,40
|70.227.246
|% 9,98
|
|DOGUB
|13,61
|18.072.256
|% -9,99
|
|ATSYH
|49,48
|6.635.181
|% -9,95
|
|ETILR
|15,02
|57.390.296
|% -9,63
|
|IMASM
|16,00
|1.206.712.736
|% -9,40
|
|ISATR
|340.000,00
|340.000
|% -9,33
|
|THYAO
|176,90
|12.507.334.906
|% 3,09
|
|KRDMD
|22,16
|5.554.417.240
|% 4,63
|
|EREGL
|37,14
|4.224.894.895
|% 1,75
|
|TCELL
|37,34
|3.919.114.519
|% 3,72
|
|KCHOL
|103,60
|3.631.472.041
|% 3,39
|
|EKGYO
|8,03
|3.040.562.963
|% 2,16
|
|KRDMD
|22,16
|5.554.417.240
|% 4,63
|
|YKBNK
|12,38
|2.874.700.803
|% -0,16
|
|ISCTR
|13,45
|2.448.207.232
|% -1,03
|
|AKBNK
|18,46
|2.695.775.463
|% -1,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3477
|23,3524
|% 1,05
|
|Euro
|25,0888
|25,1456
|% 0,32
|
|Sterlin
|29,3000
|29,4470
|% 1,22
|
|Frank
|25,7605
|25,9156
|% 0,58
|
|Riyal
|6,2089
|6,2401
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.477
|1.477
|15,56
|
|Cumhuriyet
|9.833
|9.981
|-54,00
|
|Tam
|9.779
|10.045
|-50,98
|
|Yarım
|4.818
|4.905
|36,00
|
|Çeyrek
|2.402
|2.460
|29,00
|
|Gümüş Gr.
|18,30
|18,32
|0,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KCAER
Yüzde 5.81 oranında artışla 17.12 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 455, 932 adet işlem
-
17:58AKYHO
Yüzde 8.25 oranında artışla 2.23 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 362, 574 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 70, 46 artarak (% 1.13 ) 6, 281
-
17:57XU100
Endeks 5, 624 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 26 üstünde . İşlem hacmi 80, 751.00 milyon TL de
-
17:56ERCB
Yüzde 5.38 oranında artışla 113.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 830, 236 adet işlem