***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.07.2023 18:30
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %50 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Core Engage Yazılım A.Ş.'nin 05.07.2023 tarihinde (bugün) yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Şirketin mevcut 12.500.000 TL olan sermayesinin 2.500.000 TL nakit artırımla 15.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.
Şirketimiz %50 sermaye payı oranı doğrultusunda söz konusu sermaye artırım işlemine iştirak edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166005
BIST
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18:056.107
En Düşük
|Değişim
|: 1,71%
|| 102,86
|Açılış
|: 6.026
|
|Önceki Kapanış
|: 6.004
|
5.890
En Yüksek
6.122
18:0526,0812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1199
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1000
|
26,1952
En Düşük
25,9118
18:0528,3419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0336
|Açılış
|: 28,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5548
En Düşük
28,0552
18:051.609,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,49
|Açılış
|: 1.609,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.610,33
|
1.623,64
En Düşük
1.603,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTKAR
|223,30
|732.916.609
|% 10,00
|
|SELGD
|8,25
|8.923.516
|% 10,00
|
|ADEL
|231,10
|164.138.214
|% 10,00
|
|YAPRK
|111,10
|133.797.991
|% 10,00
|
|RAYSG
|30,80
|79.456.421
|% 10,00
|
|VKFYO
|31,10
|41.256.354
|% -9,96
|
|BRYAT
|1.452,90
|734.639.308
|% -5,35
|
|INGRM
|540,10
|11.239.528
|% -4,84
|
|BRMEN
|2,29
|931.740
|% -3,38
|
|VKING
|34,66
|14.737.986
|% -3,35
|
|THYAO
|216,50
|15.189.535.923
|% 4,04
|
|KOZAL
|27,08
|4.317.273.073
|% 0,00
|
|TCELL
|39,44
|4.273.190.596
|% 5,40
|
|ASELS
|59,50
|4.134.914.982
|% -0,08
|
|KCHOL
|109,20
|4.023.789.345
|% 4,00
|
|EKGYO
|7,83
|2.349.546.948
|% 0,64
|
|YKBNK
|13,26
|3.755.197.535
|% -1,12
|
|SKBNK
|2,86
|601.461.474
|% 0,70
|
|ISCTR
|14,25
|2.777.851.359
|% -0,97
|
|VKGYO
|3,16
|607.745.365
|% 3,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0759
|26,0812
|% 0,46
|
|Euro
|28,3346
|28,3419
|% 0,12
|
|Sterlin
|33,0481
|33,2138
|% 0,29
|
|Frank
|28,9233
|29,0975
|% 0,21
|
|Riyal
|6,9321
|6,9669
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|-6,07
|
|Altın Gr.
|1.609
|1.610
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|10.773
|10.935
|15,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.188
|5.331
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.602
|2.666
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,20
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|19,41
|19,43
|0,20
|
|B. Petrol
|76,51
|76,51
|0,26
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YUNSA
Yüzde 6.50 oranında artışla 139.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 229, 240 adet işlem
-
17:58EGPRO
Yüzde 9.87 oranında artışla 116.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 148, 131 adet işlem
-
17:56GRSEL
Yüzde 9.56 oranında artışla 22.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 773, 400 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 6, 095 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 52 üstünde . İşlem hacmi 105, 647.00 milyon TL de
-
17:55TKNSA
Yüzde 6.36 oranında artışla 23.40 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 582, 636 adet işlem