***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.01.2024 18:30
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %50 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Core Engage Yazılım A.Ş.'nin mevcut 15.000.000 TL olan sermayesinin 3.500.000 TL nakit artırımla 18.500.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi 09.01.2024 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237067
BIST
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18:057.736
En Düşük
|Değişim
|: -1,06%
|| -82,63
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.697
En Yüksek
7.875
18:0529,9276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0571
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9439
En Düşük
29,7686
18:0532,7709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0067
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
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32,9071
En Düşük
32,6586
18:051.953,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,65
|Açılış
|: 1.953,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.965,76
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|1,54
|30.219.482
|% 10,00
|
|MARKA
|42,90
|17.701.387
|% 10,00
|
|GARFA
|95,25
|217.302.910
|% 9,99
|
|YEOTK
|223,80
|1.415.486.959
|% 9,98
|
|KBORU
|56,80
|410.807.999
|% 9,97
|
|BAGFS
|30,00
|147.149.658
|% -9,96
|
|KRTEK
|30,00
|41.818.143
|% -7,81
|
|FLAP
|11,26
|172.809.266
|% -7,33
|
|ACSEL
|119,50
|68.024.853
|% -7,00
|
|EDATA
|18,10
|52.924.397
|% -6,46
|
|THYAO
|242,90
|11.352.141.563
|% 0,12
|
|ISCTR
|25,14
|7.947.045.733
|% -0,63
|
|YKBNK
|22,42
|7.626.994.557
|% 1,91
|
|AKBNK
|39,84
|6.302.268.064
|% -1,48
|
|GARAN
|62,60
|3.771.511.512
|% 0,81
|
|YKBNK
|22,42
|7.626.994.557
|% 1,91
|
|ISCTR
|25,14
|7.947.045.733
|% -0,63
|
|EKGYO
|8,13
|2.409.097.844
|% 2,39
|
|HLGYO
|2,54
|545.546.466
|% 4,10
|
|VAKBN
|15,25
|2.968.981.036
|% 2,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9042
|29,9326
|% 0,21
|
|Euro
|32,7257
|32,7779
|% 0,04
|
|Sterlin
|37,9273
|38,1175
|% -0,14
|
|Frank
|35,0027
|35,2136
|% -0,28
|
|Riyal
|7,9596
|7,9995
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,00
|23,04
|% 0,66
|
|Platin
|934,93
|937,97
|% 0,66
|
|Paladyum
|973,52
|978,02
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,84
|77,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,81
|2.030,14
|% 0,66
|