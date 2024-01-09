***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %50 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Core Engage Yazılım A.Ş.'nin mevcut 15.000.000 TL olan sermayesinin 3.500.000 TL nakit artırımla 18.500.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi 09.01.2024 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237067BIST