***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.01.2024 19:02
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %50 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketimiz Core Engage Yazılım A.Ş., "New Cycle" isimli (Şehir Kurma, Hayatta Kalma ve Topluluk Yönetme) PC (Bilgisayar) Oyun geliştirme sürecini yaklaşık 3,5 yılda başarıyla tamamlamıştır.
ilk yayınladığı demo ile yaklaşık 140 ülkeden 200.000 civarında oyuncunun deneyimlediği "New Cycle" isimli PC Strateji Oyununun pazarlama ve dağıtım süreci Alman Daedalic Entertainment GmbH tarafından yürütülecek olup, oyununun satışı uluslararası satış platformu Steam'ın ana sayfasında 18.01.2024 Perşembe günü akşamı tüm dünyada aynı anda başlayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241160
BIST
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18:058.024
En Düşük
|Değişim
|: -0,10%
|| -7,80
|Açılış
|: 7.999
|
|Önceki Kapanış
|: 8.032
|
7.983
En Yüksek
8.053
18:0530,1289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0264
|Açılış
|: 30,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1900
|
30,1536
En Düşük
29,9533
18:0532,7541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0059
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
|
32,8791
En Düşük
32,5668
18:051.942,22
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -21,06
|Açılış
|: 1.942,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,28
|
1.968,97
En Düşük
1.941,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEGMT
|39,82
|2.226.499.853
|% 10,00
|
|KFEIN
|74,25
|55.848.400
|% 10,00
|
|YAYLA
|8,69
|77.153.711
|% 10,00
|
|SURGY
|46,42
|823.597.825
|% 10,00
|
|GARFA
|108,90
|110.412.213
|% 10,00
|
|SNPAM
|101,80
|10.191.326
|% -7,45
|
|EKOS
|50,75
|1.300.149.718
|% -6,88
|
|SEKUR
|27,48
|12.091.327
|% -6,85
|
|ANELE
|12,36
|101.255.470
|% -6,72
|
|SNKRN
|26,60
|1.552.092
|% -6,67
|
|THYAO
|252,50
|8.861.517.965
|% 1,08
|
|ISCTR
|25,68
|5.546.597.910
|% 1,90
|
|AKBNK
|42,00
|3.333.726.646
|% 0,48
|
|YKBNK
|22,18
|3.032.815.066
|% -0,36
|
|EREGL
|43,44
|2.684.914.086
|% -1,94
|
|EKGYO
|8,78
|2.364.767.614
|% 4,65
|
|ISCTR
|25,68
|5.546.597.910
|% 1,90
|
|AKFGY
|1,89
|367.767.820
|% -0,53
|
|SKBNK
|5,06
|733.047.267
|% -2,69
|
|YKBNK
|22,18
|3.032.815.066
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1225
|30,1289
|% 0,09
|
|Euro
|32,7416
|32,7541
|% -0,02
|
|Sterlin
|38,0467
|38,2375
|% 0,36
|
|Frank
|34,6002
|34,8086
|% -0,59
|
|Riyal
|8,0078
|8,0480
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,55
|22,57
|% 0,66
|
|Platin
|883,22
|885,10
|% 0,66
|
|Paladyum
|921,55
|925,78
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,67
|77,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.005,07
|2.005,40
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ORGE
Yüzde -3.41 oranında düşüşle 63.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 107, 882 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 63 kaybederek (% -0.05 ) 7, 110
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YGYO, MAALT, MARBL, EDIP, ERSU, ULAS, AVPGY, YAYLA, GARFA, BAYRK
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17:58
PSDTC, PKART, KBORU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
HATEK, ANELE, SNPAM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında