***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %50 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketimiz Core Engage Yazılım A.Ş., "New Cycle" isimli (Şehir Kurma, Hayatta Kalma ve Topluluk Yönetme) PC (Bilgisayar) Oyun geliştirme sürecini yaklaşık 3,5 yılda başarıyla tamamlamıştır.ilk yayınladığı demo ile yaklaşık 140 ülkeden 200.000 civarında oyuncunun deneyimlediği "New Cycle" isimli PC Strateji Oyununun pazarlama ve dağıtım süreci Alman Daedalic Entertainment GmbH tarafından yürütülecek olup, oyununun satışı uluslararası satış platformu Steam'ın ana sayfasında 18.01.2024 Perşembe günü akşamı tüm dünyada aynı anda başlayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241160BIST