***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHakim ortağımız Verusa Holding A.Ş. tarafından, VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin "Payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü" başlıklı 27'nci maddesi kapsamında, Verusa Holding A.Ş.'nin sahip olduğu Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. B grubu paylarından, çıkarılmış sermayenin %11,3847'sine karşılık gelen 5.920.050 nominal değerli kısmının satışının yapılabilmesine ilişkin, Pay Satış Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle 29.03.2021 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921614BIST