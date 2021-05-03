***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
03.05.2021 21:55
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
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Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
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29.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hakim ortağımız Verusa Holding A.Ş. tarafından, VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin "Payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü" başlıklı 27'nci maddesi kapsamında, Verusa Holding A.Ş.'nin sahip olduğu Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. B grubu paylarından, çıkarılmış sermayenin %11,3847'sine karşılık gelen, Borsa İstanbul'dan şirket pay fiyatını desteklemek amacıyla satın alınan 5.920.050 TL nominal değerli kısmının satışının yapılabilmesine ilişkin, Pay Satış Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle 29.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru 03.05.2021 tarihinde (bugün) onaylanmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan pay satış bilgi formu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934282
BIST
18:051.421
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 23,33
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.421
En Düşük
1.400
18:058,2574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0176
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2395
18:059,9754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0048
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
18:05475,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,54
|Açılış
|: 475,30
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
478,63
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PEKGY
|1,32
|66.757.308
|% 10,00
|
|KSTUR
|321,20
|1.620.166
|% 10,00
|
|MRSHL
|271,70
|1.812.239
|% 10,00
|
|CLEBI
|247,50
|21.947.967
|% 10,00
|
|MERIT
|278,60
|2.053.690
|% 9,99
|
|UTPYA
|27,00
|2.917.871
|% -10,00
|
|ATLAS
|1,62
|15.303.124
|% -10,00
|
|KRTEK
|10,53
|38.512.064
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|91.642.505
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|18.580.445
|% -9,95
|
|THYAO
|12,92
|1.256.572.058
|% 5,64
|
|GARAN
|7,37
|984.971.801
|% 2,22
|
|KOZAL
|115,80
|851.531.907
|% 2,48
|
|PETKM
|6,80
|759.625.144
|% 1,34
|
|SISE
|7,73
|692.630.449
|% 2,93
|
|YKBNK
|2,12
|331.409.937
|% 0,95
|
|GARAN
|7,37
|984.971.801
|% 2,22
|
|EKGYO
|1,85
|240.493.231
|% 1,65
|
|PETKM
|6,80
|759.625.144
|% 1,34
|
|THYAO
|12,92
|1.256.572.058
|% 5,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2500
|8,2574
|% -0,21
|
|Euro
|9,9555
|9,9754
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,4432
|11,5006
|% 0,37
|
|Frank
|9,0192
|9,0736
|% -0,08
|
|Riyal
|2,1940
|2,2050
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|22,94
|
|Altın Gr.
|476
|476
|4,93
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,88
|0,94
|
|Gümüş Gr.
|7,12
|7,13
|0,23
|
|B. Petrol
|67,53
|67,53
|0,77
|
Seans Raporu
18:05
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