***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.03.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarHakim ortağımız Verusa Holding A.Ş. tarafından, VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin "Payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü" başlıklı 27'nci maddesi kapsamında, Verusa Holding A.Ş.'nin sahip olduğu Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. B grubu paylarından, çıkarılmış sermayenin %11,3847'sine karşılık gelen, Borsa İstanbul'dan şirket pay fiyatını desteklemek amacıyla satın alınan 5.920.050 TL nominal değerli kısmının satışının yapılabilmesine ilişkin, Pay Satış Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle 29.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru 03.05.2021 tarihinde (bugün) onaylanmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan pay satış bilgi formu ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934282BIST