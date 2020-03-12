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***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

12.03.2020 19:01
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***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak Amacıyla
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.03.2020
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 4.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 15.000.000

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 12.03.2020 tarihli (bugün) 2020/05 sayılı toplantısında
-Yakın dönemde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerin Borsa İstanbul'da işlem gören Şirketimiz hisse değeri üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin azaltılması ve sağlıklı piyasa koşullarının oluşturulmasına katkı sağlanması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu "Geri Alınan Paylar Tebliği"nin 5. Maddesinin 5. Fıkrası kapsamında geri alım yapılmasına
-Geri alıma konu edilecek azami pay sayısının 4.000.000 adet, geri alım işlemleri için kullanılacak azami fon tutarının ise 15.000.000 TL olarak belirlenmesine,
-Geri alım kararı ve bu karar kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin bilgilerin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın bilgisine sunulmasına,
oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827748


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