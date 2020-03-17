***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemleri Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak AmacıylaYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.03.2020Geri Alıma Konu Pay Miktarı 4.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 15.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, VERTU, TREVRSA00019 16.03.2020 50.000 0,096 3,06 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 16.03.2020 100.000 0,192 3,07 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 17.03.2020 20.000 0,038 3,01 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 17.03.2020 20.000 0,038 3,02 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 17.03.2020 20.000 0,038 3,03 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 17.03.2020 20.000 0,038 3,04 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 17.03.2020 20.000 0,038 3,05 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 17.03.2020 20.000 0,038 3,06 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 17.03.2020 20.000 0,038 3,07 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 17.03.2020 20.000 0,038 3,08 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 17.03.2020 20.000 0,038 3,09 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 17.03.2020 20.000 0,038 3,1 -Ek AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 12.03.2020 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında bugün yapılan geri alım işlemlerine ilişkin bilgiler tabloya eklenmiştir.Şirketimizin geri aldığı payların toplam nominal değeri 350.000 TL'dir. (Şirket sermayesine oranı % 0,673)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830168BIST