***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket Payları Geri Alım işlemlerinin TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak AmacıylaYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.03.2020Geri Alıma Konu Pay Miktarı 4.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 15.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, VERTU, TREVRSA00019 16.03.2020 50.000 0,096 3,06 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 16.03.2020 100.000 0,192 3,07 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 17.03.2020 20.000 0,038 3,01 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 17.03.2020 20.000 0,038 3,02 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 17.03.2020 20.000 0,038 3,03 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 17.03.2020 20.000 0,038 3,04 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 17.03.2020 20.000 0,038 3,05 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 17.03.2020 20.000 0,038 3,06 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 17.03.2020 20.000 0,038 3,07 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 17.03.2020 20.000 0,038 3,08 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 17.03.2020 20.000 0,038 3,09 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 17.03.2020 20.000 0,038 3,1 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 18.03.2020 10.000 0,019 3,09 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 18.03.2020 10.000 0,019 3,1 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 18.03.2020 10.700 0,021 3,11 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 18.03.2020 75.000 0,144 3,12 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 18.03.2020 50.000 0,096 3,14 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 18.03.2020 30.000 0,058 3,15 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 19.03.2020 994 0,002 3,06 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 19.03.2020 20.000 0,038 3,07 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 19.03.2020 30.000 0,058 3,08 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 19.03.2020 55.000 0,106 3,09 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 19.03.2020 15.000 0,029 3,1 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 19.03.2020 75.021 0,144 3,11 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 19.03.2020 10.000 0,019 3,12 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 20.03.2020 10.000 0,019 3,13 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 20.03.2020 50.000 0,096 3,14 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 20.03.2020 20.000 0,038 3,15 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 20.03.2020 30.000 0,058 3,16 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 20.03.2020 20.000 0,038 3,17 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 20.03.2020 40.000 0,077 3,18 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 20.03.2020 40.000 0,077 3,19 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 23.03.2020 10.000 0,019 3,02 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 23.03.2020 10.000 0,019 3,03 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 23.03.2020 10.000 0,019 3,04 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 27.03.2020 14.747 0,028 3,35 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 27.03.2020 3.538 0,007 3,36 -Geri Alım İşleminin Tamamlanmasıİşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 3,36 3,106 3.105.974,08 İç Kaynaklardan 1.000.000 1,923Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından alınan 12.03.2020 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında: Şirketimiz 16.03.2020– 27.03.2020 tarihleri arasında 3,11 ortalama fiyattan 1.000.000 adet VERTU payı karşılığı toplam 3.105.974,08-TL'lik geri alım yapmıştır. Bu kapsamda, Şirketimizin sahip olduğu VERTU payları toplamı 1.000.000 adete ulaşmıştır. (Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı % 1,923'dür.)İlgili mevzuat gereğince yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar geçerli olan geri alım kararı, 06.05.2020 tarihinde (bugün) genel kurulumuzun yapılması nedeniyle kendiliğinden sona ermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843136BIST