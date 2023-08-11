***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemleri Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve pay sahiplerini korumakYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 5.200.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 156.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, VERTU, TREVRSA00019 10.08.2023 977.151 1,879 35,2 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 11.08.2023 29.743 0,057 34,861 -Ek AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 14.02.2023 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında 11.08.2023 tarihinde yapılan geri alım işlemlerine ilişkin bilgiler tabloya eklenmiştir.11.08.2023 tarihinde 34,66 TL - 35,00 TL fiyat aralığından (ortalama 34,8614 TL) 29.743 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu VERTU payları 1.006.894 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,9363)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184657BIST