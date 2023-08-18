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***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

18.08.2023 18:30
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemleri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve pay sahiplerini korumak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 5.200.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 156.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 10.08.2023 977.151 1,879 35,2 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 11.08.2023 29.743 0,057 34,861 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 14.08.2023 9.760 0,019 35,3 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 15.08.2023 75.000 0,144 35,16 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 18.08.2023 37.980 0,073 35,26 -

Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 14.02.2023 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında 18.08.2023 tarihinde yapılan geri alım işlemlerine ilişkin bilgiler tabloya eklenmiştir.
18.08.2023 tarihinde 35,22 - 35,30 TL fiyat aralığından (ortalama 35,2598 TL) 37.980 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu VERTU payları 1.129.634 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %2,1724)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187308


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