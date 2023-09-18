***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemleri Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve pay sahiplerini korumakYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 5.200.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 156.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, VERTU, TREVRSA00019 10.08.2023 977.151 1,879 35,2 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 11.08.2023 29.743 0,057 34,861 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 14.08.2023 9.760 0,019 35,3 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 15.08.2023 75.000 0,144 35,16 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 18.08.2023 37.980 0,073 35,26 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 24.08.2023 65.000 0,125 35,18 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 25.08.2023 75.000 0,144 34,86 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 14.09.2023 151.436 0,291 35,007 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 18.09.2023 76.240 0,147 35,157 -Ek AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 14.02.2023 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında 18.09.2023 tarihinde yapılan geri alım işlemlerine ilişkin bilgiler tabloya eklenmiştir.18.09.2023 tarihinde 35,00 - 35,30 TL fiyat aralığından (ortalama 35,1574 TL) 76.240 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu VERTU payları 1.497.310 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %2,8794)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195999BIST