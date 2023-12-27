***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket paylarının geri alımına ilişkin programın süre ve miktar yönünden artırılarak revize edilmesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 14.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen geri alım işlemi için ayrılan 156.000.000 TL tutarındaki fonun azami 200.000.000 TL olarak revize edilmesiGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve pay sahiplerini korumakYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.12.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 5.200.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 200.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, VERTU, TREVRSA00019 10.08.2023 977.151 1,879 35,2 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 11.08.2023 29.743 0,057 34,861 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 14.08.2023 9.760 0,019 35,3 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 15.08.2023 75.000 0,144 35,16 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 18.08.2023 37.980 0,073 35,26 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 24.08.2023 65.000 0,125 35,18 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 25.08.2023 75.000 0,144 34,86 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 14.09.2023 151.436 0,291 35,007 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 18.09.2023 76.240 0,147 35,157 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 01.11.2023 16.684 0,032 35,476 -Ek AçıklamalarBilindiği üzere, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli kararı doğrultusunda pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilerek, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve pay sahiplerini korumak amacıyla başlatılan şirket paylarının geri alımına ilişkin program uyarınca ayrılan 156.000.000 TL toplam fon ile bugüne kadar 53.228.105,20-TL fon kullanılarak sermayenin %2,9115'ini temsil eden 1.513.994 adet pay borsadan satın alınmıştır.Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.12.2023 (bugün) tarihli toplantısında-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı esas alınarak, şirket paylarının geri alımına ilişkin mevcut programın süresinin 31.12.2023'den 31.12.2024 tarihine kadar uzatılmasına,-Geri alınan paylar için ayrılan 156.000.000 TL tutarındaki fonun 44.000.000 TL daha artırılarak 200.000.000 TL'ye yükseltilmesine,-Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 5.200.000 adet olarak belirlenmesine,-Revize edilen geri alım programı ile bu kapsamda yapılan işlemlerin yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229902BIST