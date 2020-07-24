***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.07.2020 19:44
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 95.000.000,00 48.450.000,00 TRY 51,00 Girişim Şirketi (Finansal Yatırım)
Enda Enerji Holding A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 300.000.000,00 29.835.000,00 TRY 9,95 Dolaylı İştirak
Tortum Elektrik Üretim A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 43.000.000,00 20.701.920,00 TRY 48,14 Dolaylı İştirak
Core Engage Yazılım A.Ş. Yazılım ve Dijital Oyun Yazılımları 5.000.000,00 2.500.000,00 TRY 50,00 Girişim Şirketi (Finansal Yatırım)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861786
BIST
18:05119.202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 170,47
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.202
En Düşük
118.221
18:056,8484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0049
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8527
En Düşük
6,8335
18:057,9729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0342
|Açılış
|: 7,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9740
En Düşük
7,9191
18:05418,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,05
|Açılış
|: 418,29
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
419,93
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.211,20
|42.103.573
|% 10,00
|
|BRYAT
|91,30
|39.867.449
|% 10,00
|
|CEOEM
|4,84
|63.122.020
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|23.392.823
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|7.720.213
|% 10,00
|
|SELGD
|3,24
|1.610.298
|% -10,00
|
|YONGA
|29,38
|296.083
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|16.307.900
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|616.904
|% -9,93
|
|BERA
|8,17
|117.581.723
|% -8,92
|
|SISE
|6,46
|1.814.620.430
|% 2,54
|
|ASELS
|35,08
|1.797.752.832
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,31
|618.792.245
|% 1,65
|
|ALKIM
|13,78
|615.767.212
|% -2,41
|
|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
|
|SISE
|6,46
|1.814.620.430
|% 2,54
|
|IHLAS
|0,91
|164.826.702
|% 3,41
|
|KARSN
|3,09
|471.220.355
|% 1,31
|
|TRKCM
|4,31
|618.792.245
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7286
|8,7724
|% 0,45
|
|Frank
|7,3931
|7,4377
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8199
|1,8290
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.901
|13,16
|
|Altın Gr.
|418
|418
|3,23
|
|Cumhuriyet
|2.725
|2.749
|25,20
|
|Tam
|2.807
|2.827
|32,10
|
|Yarım
|1.363
|1.380
|12,70
|
|Çeyrek
|683
|691
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,75
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|5,00
|5,01
|0,03
|
|B. Petrol
|43,27
|43,27
|-0,06
|
Seans Raporu
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17:59XU100
Endeks 119, 061 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 16, 885.00 milyon TL de
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17:59IHYAY
Yüzde 9.57 oranında artışla 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 418, 406 adet işlem
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17:58OSMEN
Yüzde 9.93 oranında artışla 15.16 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 568 adet işlem
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17:57KRGYO
Yüzde 9.90 oranında artışla 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 691, 272 adet işlem
-
17:56KLNMA
Yüzde 4.31 oranında artışla 54.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 223, 855 adet işlem