***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.09.2020 19:15
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 95.000.000,00 48.450.000,00 TRY 51,00 Girişim Şirketi (Finansal Yatırım)
Enda Enerji Holding A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 300.000.000,00 29.835.000,00 TRY 9,95 Dolaylı İştirak
Tortum Elektrik Üretim A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 43.000.000,00 21.930.000,00 TRY 51,00 Dolaylı İştirak
Core Engage Yazılım A.Ş. Yazılım ve Dijital Oyun Yazılımları 5.000.000,00 2.500.000,00 TRY 50,00 Girişim Şirketi (Finansal Yatırım)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876378
BIST
18:051.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,49
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096
|
1.110
En Düşük
1.099
18:057,6816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0193
|Açılış
|: 7,7360
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6830
|
7,7105
En Düşük
7,6530
18:058,9812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0026
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0095
En Düşük
8,9397
18:05461,56
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -6,83
|Açılış
|: 461,56
|
|Önceki Kapanış
|: 468,39
|
470,11
En Düşük
460,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INFO
|11,44
|53.930.608
|% 10,00
|
|ADESE
|2,31
|483.304.336
|% 10,00
|
|MRSHL
|314,60
|35.981.254
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.357,10
|1.767.825
|% 10,00
|
|ACSEL
|13,42
|3.834.330
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,60
|13.776.822
|% -10,00
|
|MEGAP
|12,60
|13.776.822
|% -10,00
|
|IDEAS
|7,92
|3.107.222
|% -10,00
|
|YONGA
|48,16
|2.568.565
|% -9,98
|
|TLMAN
|28,14
|25.246.925
|% -9,98
|
|SISE
|6,79
|2.177.499.276
|% 1,49
|
|PETKM
|4,17
|1.315.180.672
|% -1,42
|
|KRDMD
|3,29
|1.114.598.180
|% 0,30
|
|GARAN
|6,58
|646.018.539
|% 1,70
|
|AVOD
|4,54
|531.123.316
|% 7,08
|
|KRDMD
|3,29
|1.114.598.180
|% 0,30
|
|SISE
|6,79
|2.177.499.276
|% 1,49
|
|PETKM
|4,17
|1.315.180.672
|% -1,42
|
|ADESE
|2,31
|483.304.336
|% 10,00
|
|IHLAS
|1,07
|202.734.596
|% 0,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6816
|7,6816
|% 0,25
|
|Euro
|8,9708
|8,9812
|% 0,03
|
|Sterlin
|9,7883
|9,8374
|% 0,55
|
|Frank
|8,3005
|8,3505
|% 0,00
|
|Riyal
|2,0434
|2,0537
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.867
|-33,83
|
|Altın Gr.
|461
|462
|-6,83
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|-49,00
|
|Tam
|3.069
|3.146
|-46,31
|
|Yarım
|1.484
|1.522
|-22,40
|
|Çeyrek
|744
|761
|-11,20
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,07
|-1,32
|
|Gümüş Gr.
|5,72
|5,73
|-0,30
|
|B. Petrol
|42,14
|42,14
|0,43
|