***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.09.2020 18:28
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA ÜNAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 09.01.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye Değil
REHA ÇIRAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 09.01.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA NECİP ULUDAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.02.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA EGE YAZGAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 15.10.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762305 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
MİTHAT KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.05.2019 İcrada Görevli Değil Yoktur Yoktur Evet Yoktur Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762305 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876591
BIST
18:051.120
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 16,91
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.121
En Düşük
1.097
18:057,6219
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,0790
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,5565
18:058,8977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0784
|Açılış
|: 8,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,8062
18:05458,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,90
|Açılış
|: 458,73
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
451,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|104,50
|15.717.393
|% 10,00
|
|CRFSA
|23,98
|22.677.565
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.914.001
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.592,80
|7.318.182
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|3.526.336
|% 10,00
|
|MEGAP
|11,34
|15.251.879
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|15.251.879
|% -10,00
|
|SONME
|16,74
|13.670.819
|% -10,00
|
|UTPYA
|10,80
|18.524.479
|% -10,00
|
|MERIT
|85,60
|963.470
|% -9,99
|
|GARAN
|7,01
|4.191.563.030
|% 6,53
|
|SISE
|6,83
|1.293.097.622
|% 0,59
|
|AKBNK
|5,04
|1.134.818.778
|% 5,88
|
|KRDMD
|3,28
|984.278.289
|% -0,30
|
|ASELS
|16,97
|894.627.059
|% 3,73
|
|GARAN
|7,01
|4.191.563.030
|% 6,53
|
|YKBNK
|2,11
|798.188.530
|% 4,46
|
|KRDMD
|3,28
|984.278.289
|% -0,30
|
|AKBNK
|5,04
|1.134.818.778
|% 5,88
|
|ADESE
|2,36
|511.841.903
|% 2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6191
|7,6239
|% -1,00
|
|Euro
|8,8884
|8,8978
|% -0,87
|
|Sterlin
|9,6843
|9,7329
|% -0,93
|
|Frank
|8,1988
|8,2482
|% -1,29
|
|Riyal
|2,0276
|2,0378
|% -0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|5,48
|
|Altın Gr.
|458
|459
|-3,09
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.090
|-37,00
|
|Tam
|3.025
|3.103
|-42,66
|
|Yarım
|1.462
|1.501
|-20,64
|
|Çeyrek
|733
|750
|-10,32
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,92
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|5,59
|5,60
|-0,05
|
|B. Petrol
|41,48
|41,48
|-0,29
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57KRTEK
Yüzde 6.27 oranında artışla 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 149, 797 adet işlem
-
17:56OYLUM
Yüzde 9.96 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 011, 622 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 92 artarak (% 1.68 ) 1, 026
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, TKURU, YONGA, BMELK, UZERB, KERVN, BRKO, VANGD, RODRG, DARDL
-
17:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BEYAZ, AYES, COSMO, MEGAP, ARTI, MMCAS, MERIT, MARTI, EMNIS, MEGAP