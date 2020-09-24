***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMUSTAFA ÜNAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 09.01.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye DeğilREHA ÇIRAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 09.01.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA NECİP ULUDAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.02.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA EGE YAZGAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 15.10.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762305 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıMİTHAT KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.05.2019 İcrada Görevli Değil Yoktur Yoktur Evet Yoktur Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762305 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876591BIST