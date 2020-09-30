***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.09.2020 20:07
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 95.000.000,00 48.450.000,00 TRY 51,00 Girişim Şirketi (Finansal Yatırım)
Enda Enerji Holding A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 300.000.000,00 29.835.000,00 TRY 9,95 Dolaylı İştirak
Tortum Elektrik Üretim A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 43.000.000,00 21.930.000,00 TRY 51,00 Dolaylı İştirak
Core Engage Yazılım A.Ş. Yazılım ve Dijital Oyun Yazılımları 5.000.000,00 2.500.000,00 TRY 50,00 Girişim Şirketi (Finansal Yatırım)
Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm Ve Ticaret A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 17.000.000,00 6.936.000,00 TRY 40,8 Dolaylı İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877574
BIST
18:051.145
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 21,99
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.147
En Düşük
1.129
18:057,7149
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -0,1019
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,6982
18:059,0616
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -0,1171
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0193
18:05468,46
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -8,07
|Açılış
|: 468,46
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
468,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|334,10
|1.852.314
|% 39,15
|
|BALAT
|9,24
|1.809.146
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.246,10
|4.818.775
|% 10,00
|
|GUBRF
|32,12
|445.509.862
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.762.462
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|8.844.692
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.283.780
|% -10,00
|
|MRSHL
|414,40
|71.962.784
|% -9,99
|
|ALCAR
|139,70
|116.602.175
|% -9,99
|
|TBORG
|17,94
|23.234.823
|% -9,98
|
|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% -0,95
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 3,82
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 2,90
|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 4,36
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
|
|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% -0,95
|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 4,36
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 2,90
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 3,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7117
|7,7149
|% -1,30
|
|Euro
|9,0351
|9,0616
|% -1,28
|
|Sterlin
|9,9228
|9,9726
|% -0,88
|
|Frank
|8,3312
|8,3814
|% -1,55
|
|Riyal
|2,0503
|2,0605
|% -1,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-5,20
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-7,85
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|5,83
|5,83
|-0,24
|
|B. Petrol
|41,86
|41,86
|0,30
|