***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiPamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 95.000.000,00 48.450.000,00 TRY 51,00 Girişim Şirketi (Finansal Yatırım)Enda Enerji Holding A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 345.477.486,00 34.357.736,00 TRY 9,95 Dolaylı İştirakTortum Elektrik Üretim A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 43.000.000,00 21.930.000,00 TRY 51,00 Dolaylı İştirakCore Engage Yazılım A.Ş. Yazılım ve Dijital Oyun Yazılımları 5.000.000,00 2.500.000,00 TRY 50,00 Girişim Şirketi (Finansal Yatırım)Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 17.000.000,00 6.069.255,00 TRY 35,70 Dolaylı İştirakZeroone Interactive Yazılım A.Ş. Yazılım ve Dijital Oyun Yazılımları 1.000.000,00 500.000,00 TRY 50,00 Dolaylı İştirakGolive Yazılım Hizmetleri A.Ş. Yazılım 20.380.000,00 5.095.000,00 TRY 25,00 Girişim Şirketi (Finansal Yatırım)Mavi Hospital Sağlık Hizmetleri A.Ş. Hastane ve Sağlık Hizmetleri 16.000.000,00 8.000.000,00 TRY 50,00 Girişim Şirketi (Finansal Yatırım)Kahve Diyari Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gıda Üretim ve Perakende 20.500.000,00 10.250.000,00 TRY 50,00 Girişim Şirketi (Finansal Yatırım)Probel Bilgisayar Yazılım Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yazılım 23.333.500,00 2.333.500,00 TRY 10,00 Girişim Şirketi (Finansal Yatırım)Vektora Bilişim Teknolojileri A.Ş. Yazılım 24.000.000,00 14.400.000,00 TRY 60,00 Girişim Şirketi (Finansal Yatırım)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915268BIST