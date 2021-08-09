***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.08.2021 18:24
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA ÜNAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 09.01.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye Değil
REHA ÇIRAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 09.01.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA NECİP ULUDAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.02.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye Değil
MİTHAT KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762305 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
AHMET GÜLTEKİN KARAŞİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16.07.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956215
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,15
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
18:058,6445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0289
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6055
18:0510,1695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0148
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
18:05479,31
En Yüksek
|Değişim
|: -1,89%
|| -9,22
|Açılış
|: 480,26
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SUMAS
|75,35
|1.595.634
|% 10,00
|
|GENIL
|14,30
|575.043.364
|% 10,00
|
|CANTE
|11,99
|99.130.036
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|19.562.322
|% 10,00
|
|BRYAT
|346,60
|101.131.763
|% 10,00
|
|FADE
|10,98
|98.973.145
|% -10,00
|
|ISGSY
|9,66
|60.557.903
|% -9,97
|
|EDIP
|3,99
|2.010.078
|% -9,93
|
|DAGHL
|15,49
|31.551.144
|% -9,15
|
|DOBUR
|15,85
|1.232.707
|% -8,01
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% -0,98
|
|SISE
|8,18
|1.252.687.125
|% 2,25
|
|KRDMD
|7,97
|767.296.739
|% -0,38
|
|THYAO
|12,79
|715.488.064
|% -0,31
|
|YKBNK
|2,44
|618.257.111
|% -1,21
|
|ZRGYO
|1,59
|413.197.872
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,44
|618.257.111
|% -1,21
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% -0,98
|
|SISE
|8,18
|1.252.687.125
|% 2,25
|
|EKGYO
|1,86
|205.644.470
|% 2,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6429
|8,6445
|% 0,34
|
|Euro
|10,1604
|10,1695
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,9175
|11,9773
|% 0,01
|
|Frank
|9,3512
|9,4075
|% -0,29
|
|Riyal
|2,2951
|2,3066
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-37,05
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-8,22
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,33
|-1,02
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,27
|
|B. Petrol
|69,16
|69,16
|-1,54
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AGYO
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 119, 466 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TAVHL, SISE
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 45 kaybederek (% -0.19 ) 1, 266
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VBTYZ, BRYAT, RODRG, GENIL, DAGI, SNKRN, PENTA, CANTE, SELGD, EDATA
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EDIP, ISGSY, FADE