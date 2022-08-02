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***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.08.2022 18:42
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 95.000.000,00 48.450.000,00 TRY 51,00 Girişim Şirketi (Finansal Yatırım)
Enda Enerji Holding A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 345.477.486,00 34.357.736,00 TRY 9,95 Dolaylı İştirak
Core Engage Yazılım A.Ş. Yazılım ve Dijital Oyun Yazılımları 7.500.000,00 3.750.000,00 TRY 50,00 Girişim Şirketi (Finansal Yatırım)
Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 31.095.331,00 12.538.774,00 TRY 40,32 Dolaylı İştirak
Zeroone Interactive Yazılım A.Ş. Yazılım ve Dijital Oyun Yazılımları 1.000.000,00 500.000,00 TRY 50,00 Dolaylı İştirak
Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. Yazılım 20.380.000,00 5.095.000,00 TRY 25,00 Girişim Şirketi (Finansal Yatırım)
Mavi Hospital Sağlık Hizmetleri A.Ş. Hastane ve Sağlık Hizmetleri 16.000.000,00 8.000.000,00 TRY 50,00 Girişim Şirketi (Finansal Yatırım)
Kahve Diyari Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gıda Üretim ve Perakende 26.500.000,00 13.250.000,00 TRY 50,00 Girişim Şirketi (Finansal Yatırım)
Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. Yazılım 23.333.500,00 2.333.500,00 TRY 10,00 Girişim Şirketi (Finansal Yatırım)
Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş. Yazılım 24.000.000,00 14.400.000,00 TRY 60,00 Girişim Şirketi (Finansal Yatırım)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051243


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