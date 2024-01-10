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***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.01.2024 18:30
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 95.000.000,00 48.450.000,00 TRY 51,00 Girişim Şirketi (Finansal Yatırım)
Core Engage Yazılım A.Ş. Yazılım ve Dijital Oyun Yazılımları 18.500.000,00 9.250.000,00 TRY 50,00 Girişim Şirketi (Finansal Yatırım)
Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 31.095.331,00 12.063.020,00 TRY 38,79 Dolaylı İştirak
Zeroone Interactive Yazılım A.Ş. Yazılım ve Dijital Oyun Yazılımları 1.000.000,00 500.000,00 TRY 50,00 Dolaylı İştirak
Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. Yazılım 20.380.000,00 5.095.000,00 TRY 25,00 Girişim Şirketi (Finansal Yatırım)
Kahve Diyari Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gıda Üretim ve Perakende 35.000.000,00 17.500.000,00 TRY 50,00 Girişim Şirketi (Finansal Yatırım)
Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. Yazılım 23.333.500,00 2.333.500,00 TRY 10,00 Girişim Şirketi (Finansal Yatırım)
Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş. Yazılım 24.000.000,00 14.400.000,00 TRY 60,00 Girişim Şirketi (Finansal Yatırım)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238210


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BRKSN 26,64 63.559.281 % 9,99  
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MARKA 47,18 20.054.508 % 9,98  
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Frank 35,0506 35,2618 % 0,23  
Riyal 7,9675 8,0074 % 0,15  
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Gümüş ONS 22,83 22,86 % 0,66  
Platin 917,54 923,11 % 0,66  
Paladyum 985,54 990,71 % 0,66  
Brent Pet. 77,31 77,31 % 0,66  
Altın Ons 2.025,75 2.026,02 % 0,66  
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