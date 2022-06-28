***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
28.06.2022 19:25
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28 Haziran 2022 tarihli Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Ünal'ın, Başkan Vekilliğine Sayın Reha Çırak'ın seçilmelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Denetim Komitesi
Mithat Kılıç - Başkan
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN - Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN – Başkan
Mithat Kılıç - Üye
Mustafa Arslan – Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Mithat Kılıç - Başkan
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN – Üye
Komitelerin mevcut çalışma esasları Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039840
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|% 9,96
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|1.218.071.867
|% -2,35
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|YKBNK
|4,47
|1.147.706.494
|% -3,87
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|ODAS
|3,05
|711.421.153
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|581.367.764
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|Dolar
|16,6556
|16,6578
|% 0,80
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|Euro
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|% 0,20
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|Sterlin
|20,2535
|20,3551
|% 0,18
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|Frank
|17,3430
|17,4475
|% 0,73
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|Riyal
|4,4278
|4,4500
|% 0,83
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-2,94
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|Altın Gr.
|975
|975
|6,33
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|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.494
|6.620
|28,00
|
|Yarım
|3.183
|3.238
|14,00
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|Çeyrek
|1.595
|1.618
|6,00
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|Gümüş.Ons
|20,79
|20,82
|-0,35
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|Gümüş Gr.
|11,14
|11,16
|-0,09
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Yüzde -5.51 oranında düşüşle 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 648, 908 adet işlem
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -66, 66 kaybederek (% -2.42 ) 2, 687
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17:55XU100
Endeks 2, 474 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 19 altında . İşlem hacmi 32, 291.00 milyon TL de