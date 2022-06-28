***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28 Haziran 2022 tarihli Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Ünal'ın, Başkan Vekilliğine Sayın Reha Çırak'ın seçilmelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.Denetim KomitesiMithat Kılıç - BaşkanProf. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN - ÜyeKurumsal Yönetim KomitesiProf. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN – BaşkanMithat Kılıç - ÜyeMustafa Arslan – ÜyeRiskin Erken Saptanması KomitesiMithat Kılıç - BaşkanProf. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN – ÜyeKomitelerin mevcut çalışma esasları Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039840BIST