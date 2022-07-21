***VERUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
21.07.2022 16:49
***VERUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler VERUS
22.07.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
VERUSA HOLDING VERUS 0,035 0,0315
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047172
BIST
17:122.519
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -6,56
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.514
17:1217,7106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1089
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7550
|
17,7325
En Düşük
17,5641
17:1218,0378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1126
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,2049
En Düşük
17,9005
17:12970,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 10,66
|Açılış
|: 971,93
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
973,57
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler17:12
|COSMO
|10,78
|204.177
|% 10,00
|
|HEDEF
|8,26
|35.121.801
|% 9,99
|
|VANGD
|4,03
|9.871.381
|% 9,81
|
|ATSYH
|64,00
|5.948.165
|% 9,78
|
|DOBUR
|50,70
|15.632.240
|% 9,74
|
|LIDER
|24,64
|157.604.439
|% -8,06
|
|HUBVC
|8,90
|23.694.889
|% -6,32
|
|ALKA
|41,12
|42.210.037
|% -5,12
|
|SANFM
|15,87
|15.573.372
|% -4,68
|
|IMASM
|64,95
|54.757.389
|% -4,34
|
|THYAO
|51,55
|3.800.647.999
|% 0,39
|
|SISE
|21,22
|1.336.742.423
|% 0,19
|
|EKGYO
|3,04
|1.050.271.483
|% 1,00
|
|ODAS
|3,73
|962.587.017
|% 4,19
|
|EREGL
|27,96
|906.781.236
|% -0,99
|
|EKGYO
|3,04
|1.050.271.483
|% 1,00
|
|ODAS
|3,73
|962.587.017
|% 4,19
|
|SKBNK
|1,31
|291.175.262
|% 5,65
|
|TSKB
|2,30
|381.500.958
|% 2,22
|
|YKBNK
|4,63
|706.938.183
|% 0,65
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,6861
|17,7106
|% 0,62
|
|Euro
|18,0052
|18,0378
|% 0,63
|
|Sterlin
|21,0583
|21,1639
|% 0,17
|
|Frank
|18,1596
|18,2689
|% 0,63
|
|Riyal
|4,6971
|4,7206
|% 0,59
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|7,76
|
|Altın Gr.
|972
|972
|11,68
|
|Cumhuriyet
|6.599
|6.699
|47,00
|
|Tam
|6.625
|6.689
|81,00
|
|Yarım
|3.228
|3.272
|43,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.636
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|18,60
|18,63
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,04
|
|B. Petrol
|104
|104
|-3,16
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 19 kaybederek (% -0.34 ) 2, 691
-
17:27XU100
Endeks 2, 519 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 25, 088.00 milyon TL de
-
17:27FENER
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 51.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 165, 033 adet işlem
-
17:26ENKAI
Yüzde -3.93 oranında düşüşle 19.33 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 427, 106 adet işlem
-
17:25CANTE
Yüzde -4.88 oranında düşüşle 50.70 lira fiyatla işlem gören hissede 423, 166 adet işlem