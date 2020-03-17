***VERUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 11:39
***VERUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERUS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829915
BIST
14:2985.385
En Yüksek
|Değişim
|: -2,85%
|| -2.503,27
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
14:296,4937
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0658
|Açılış
|: 6,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4937
En Düşük
6,4177
14:297,1580
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0349
|Açılış
|: 7,1530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1246
14:29306,74
En Yüksek
|Değişim
|: -2,14%
|| -6,69
|Açılış
|: 306,74
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.111.027
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|SALIX
|3,65
|5.453
|% 2,82
|
|KUYAS
|1,13
|6.224.867
|% 2,73
|
|VAKBN
|4,51
|148.343.886
|% 1,35
|
|CRFSA
|4,86
|2.213.660
|% -10,00
|
|MAVI
|34,02
|2.116.410
|% -10,00
|
|SNGYO
|0,81
|204.111
|% -10,00
|
|UZERB
|1,80
|11.857
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.202,50
|122.397
|% -10,00
|
|HALKB
|5,01
|160.998.586
|% 1,21
|
|PGSUS
|31,84
|118.890.460
|% -9,39
|
|IHLGM
|0,80
|74.222.378
|% -6,98
|
|ODAS
|1,16
|73.361.862
|% -7,20
|
|EKGYO
|1,11
|68.504.247
|% -1,77
|
|IHLGM
|0,80
|74.222.378
|% -6,98
|
|ODAS
|1,16
|73.361.862
|% -7,20
|
|EKGYO
|1,11
|68.504.247
|% -1,77
|
|CEMAS
|0,67
|29.529.518
|% -6,94
|
|IHYAY
|0,55
|13.908.784
|% -8,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8321
|7,8714
|% -0,49
|
|Frank
|6,7474
|6,7880
|% -0,27
|
|Riyal
|1,7242
|1,7329
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-6,66
|
|Cumhuriyet
|2.054
|2.085
|17,00
|
|Tam
|2.045
|2.097
|14,30
|
|Yarım
|988
|1.015
|6,91
|
|Çeyrek
|496
|507
|3,46
|
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