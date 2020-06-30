***VERUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.06.2020 10:01
***VERUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERUS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853405
BIST
11:22116.606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 762,90
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.335
11:226,8557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 6,8630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
11:227,6975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0100
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6807
11:22390,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,20
|Açılış
|: 390,43
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,05
En Düşük
389,05
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|36,30
|4.524.819
|% 10,00
|
|NATEN
|21,22
|8.995.710
|% 9,95
|
|PRKAB
|5,23
|10.143.700
|% 9,87
|
|MRGYO
|1,82
|46.119.644
|% 9,64
|
|VKFYO
|3,28
|11.926.186
|% 9,33
|
|CASA
|20,50
|8.200
|% -8,89
|
|KSTUR
|52,40
|3.092
|% -8,47
|
|TSPOR
|7,11
|240.866.859
|% -6,32
|
|ULAS
|6,08
|2.739.231
|% -5,30
|
|GLBMD
|4,64
|3.656.143
|% -3,73
|
|GARAN
|8,56
|422.134.227
|% 0,35
|
|ASELS
|32,70
|344.043.130
|% 2,00
|
|KRDMD
|3,14
|269.823.943
|% 0,64
|
|TSPOR
|7,11
|240.866.859
|% -6,32
|
|AKBNK
|6,14
|226.742.215
|% 0,49
|
|EKGYO
|1,95
|209.765.867
|% 1,56
|
|ADESE
|1,93
|176.760.843
|% 5,46
|
|KRDMD
|3,14
|269.823.943
|% 0,64
|
|TSKB
|1,32
|96.467.159
|% 1,54
|
|ODAS
|2,45
|172.604.950
|% -0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4001
|8,4422
|% -0,08
|
|Frank
|7,1744
|7,2176
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-0,93
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.531
|2.550
|-0,60
|
|Tam
|2.605
|2.617
|-0,70
|
|Yarım
|1.265
|1.280
|-0,40
|
|Çeyrek
|633
|641
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,86
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,00
|
|B. Petrol
|41,40
|41,40
|-0,47
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