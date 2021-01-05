***VERUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2021 16:34
***VERUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERUS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897151
BIST
17:341.486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -9,04
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.475
17:347,4120
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0102
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4325
En Düşük
7,3562
17:349,1005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0071
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1251
En Düşük
9,0475
17:34464,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,51
|Açılış
|: 465,69
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
466,23
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler17:33
|JANTS
|401,20
|315.297.740
|% 9,98
|
|SNKRN
|31,76
|1.268.748
|% 9,97
|
|PSDTC
|23,84
|22.052.399
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|22.052.399
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|22.052.399
|% 9,96
|
|CRFSA
|67,10
|35.134.379
|% -6,81
|
|PAPIL
|21,80
|53.058.578
|% -4,39
|
|FORMT
|4,64
|1.798.997
|% -4,33
|
|SAFKR
|10,58
|18.748.965
|% -3,91
|
|BERA
|20,22
|20.843.787
|% -3,71
|
|TURSG
|7,05
|548.361.175
|% -0,56
|
|OYAKC
|8,93
|291.459.551
|% -1,98
|
|IHLGM
|1,31
|268.652.562
|% -2,24
|
|SOKM
|13,16
|266.669.933
|% 1,00
|
|ARZUM
|22,16
|197.366.363
|% -1,34
|
|TURSG
|7,05
|548.361.175
|% -0,56
|
|OYAKC
|8,93
|291.459.551
|% -1,98
|
|CEOEM
|6,80
|70.744.084
|% 4,62
|
|ARZUM
|22,16
|197.366.363
|% -1,34
|
|KONTR
|27,18
|125.607.556
|% 6,50
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4106
|7,4144
|% -0,11
|
|Euro
|9,0930
|9,0998
|% 0,07
|
|Sterlin
|10,0524
|10,1028
|% 0,17
|
|Frank
|8,4051
|8,4557
|% 0,23
|
|Riyal
|1,9734
|1,9833
|% 0,08
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|1,76
|
|Altın Gr.
|466
|466
|1,83
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|33,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|27,31
|27,35
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,04
|
|B. Petrol
|52,44
|52,44
|1,35
|
Seans Raporu
17:33
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-
17:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 65 kaybederek (% -1.24 ) 1, 328
-
17:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, DGGYO, PSDTC, GLRYH, IDGYO, ATSYH, JANTS, SEKUR, ORMA, DIRIT
-
17:45
Tabandan işlem gören hisse senetleri : NIBAS, GOZDE, KSTUR, OLMIP, EMNIS, GUBRF
-
17:45
IDGYO, SUMAS, DGGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:45
BUCIM, TACTR, TKNSA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında