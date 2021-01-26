***VERUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.01.2021 10:56
***VERUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERUS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904384
BIST
12:161.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,90
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.541
En Düşük
1.517
12:167,3870
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0176
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3774
12:168,9627
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0371
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9545
12:16440,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,39
|Açılış
|: 440,40
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
439,68
BIST En Aktif Hisseler12:16
|SANKO
|11,44
|26.605.079
|% 10,00
|
|MAALT
|254,20
|40.484.288
|% 10,00
|
|VAKFN
|8,26
|25.253.624
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.460.684
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|1.741.462
|% 9,98
|
|MERIT
|145,80
|82.523
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|72.745
|% -10,00
|
|SUMAS
|70,20
|85.504
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|1.583.661
|% -9,99
|
|PKENT
|1.349,10
|3.190.142
|% -9,99
|
|EKGYO
|2,51
|995.398.912
|% 1,62
|
|GARAN
|9,58
|977.540.559
|% 0,42
|
|KARSN
|5,42
|653.653.785
|% 4,23
|
|KOZAL
|120,40
|554.455.243
|% -0,82
|
|ODAS
|4,00
|391.183.985
|% -0,99
|
|EKGYO
|2,51
|995.398.912
|% 1,62
|
|SKBNK
|1,53
|313.132.979
|% -1,29
|
|TSKB
|1,94
|361.545.837
|% -1,02
|
|IHLGM
|1,54
|228.097.720
|% -1,91
|
|TEKTU
|2,48
|296.380.546
|% 3,77
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3830
|7,3870
|% -0,24
|
|Euro
|8,9594
|8,9627
|% -0,41
|
|Sterlin
|10,0502
|10,1006
|% -0,40
|
|Frank
|8,2749
|8,3247
|% -0,35
|
|Riyal
|1,9628
|1,9726
|% -0,26
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-1,97
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-12,00
|
|Tam
|2.906
|2.979
|-16,07
|
|Yarım
|1.404
|1.441
|-7,78
|
|Çeyrek
|704
|721
|-3,89
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,00
|
|B. Petrol
|55,61
|55,61
|-0,07
|