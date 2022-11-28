***VERUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.11.2022 11:31
***VERUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERUS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082540
BIST
17:174.957
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 82,39
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
17:1718,6302
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0034
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
17:1719,4583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0517
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
17:171.048,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,73
|Açılış
|: 1.048,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler17:15
|CEOEM
|16,50
|126.033.218
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|384.421.429
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|45.051.728
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.151.432
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|407.362.323
|% 9,99
|
|PNLSN
|37,76
|270.110.018
|% -9,62
|
|MZHLD
|15,38
|57.690.987
|% -9,42
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|IHAAS
|87,00
|67.413.831
|% -8,57
|
|MIATK
|130,40
|148.230.023
|% -7,12
|
|THYAO
|115,90
|8.786.585.130
|% 1,85
|
|PETKM
|18,22
|4.660.336.521
|% 5,01
|
|EREGL
|42,20
|4.314.188.993
|% 0,76
|
|ASELS
|48,72
|4.153.655.761
|% 1,08
|
|ISCTR
|10,48
|3.921.879.716
|% 2,24
|
|EKGYO
|7,03
|3.446.173.891
|% 1,74
|
|SKBNK
|2,75
|1.349.795.632
|% 3,77
|
|ISCTR
|10,48
|3.921.879.716
|% 2,24
|
|YKBNK
|11,94
|3.733.155.856
|% 4,28
|
|VAKBN
|10,14
|2.762.464.161
|% 6,07
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6225
|18,6303
|% -0,02
|
|Euro
|19,4533
|19,4656
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,3850
|22,4973
|% -0,39
|
|Frank
|19,6489
|19,7672
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9382
|4,9630
|% -0,11
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|-5,73
|
|Altın Gr.
|1.048
|1.048
|-4,02
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-21,00
|
|Tam
|7.001
|7.066
|-43,00
|
|Yarım
|3.395
|3.454
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.727
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,34
|21,36
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,81
|12,83
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,53
|81,53
|-2,18
|
Seans Raporu
17:15
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-
17:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 85, 12 artarak (% 1.62 ) 5, 350
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17:30XU100
Endeks 4, 950 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 56 üstünde . İşlem hacmi 100, 127.00 milyon TL de
-
17:30MAVI
Yüzde 5.32 oranında artışla 108.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 635, 523 adet işlem
-
17:29SMART
Yüzde 9.93 oranında artışla 12.62 lira fiyatla işlem gören hissede 990, 204 adet işlem
-
17:28GOODY
Yüzde 4.76 oranında artışla 21.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 603, 797 adet işlem