***VERUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 11:22
***VERUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VERUS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERUS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093926
BIST
14:105.429
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -94,45
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
14:1018,7707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0283
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
14:1019,9441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0521
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8711
14:101.115,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,23
|Açılış
|: 1.115,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,24
BIST En Aktif Hisseler14:07
|BFREN
|5.753,80
|190.885.291
|% 10,00
|
|DOGUB
|11,00
|50.647.314
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|3.714.476
|% 9,82
|
|EUKYO
|4,83
|3.821.976
|% 9,77
|
|DYOBY
|31,98
|198.198.788
|% 9,52
|
|ULUSE
|202,50
|25.710.263
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|123.504.457
|% -9,98
|
|UMPAS
|5,81
|493.434
|% -9,92
|
|MARTI
|5,48
|10.638.297
|% -9,87
|
|TERA
|23,56
|320.683.678
|% -9,03
|
|EREGL
|43,46
|13.266.431.906
|% 1,26
|
|THYAO
|143,80
|8.202.742.976
|% -0,48
|
|KRDMD
|19,29
|5.070.778.439
|% -2,53
|
|ASELS
|64,00
|4.172.529.298
|% -1,77
|
|EKGYO
|9,19
|2.832.880.037
|% -2,44
|
|EREGL
|43,46
|13.266.431.906
|% 1,26
|
|EKGYO
|9,19
|2.832.880.037
|% -2,44
|
|KRDMD
|19,29
|5.070.778.439
|% -2,53
|
|YKBNK
|11,42
|2.094.921.286
|% -1,89
|
|AKBNK
|19,72
|2.752.789.619
|% 0,36
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7627
|18,7696
|% 0,15
|
|Euro
|19,9370
|19,9588
|% 0,34
|
|Sterlin
|22,4969
|22,6098
|% -0,16
|
|Frank
|20,1772
|20,2988
|% 0,53
|
|Riyal
|4,9771
|5,0021
|% 0,16
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-6,78
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|-2,38
|
|Cumhuriyet
|7.522
|7.636
|-8,00
|
|Tam
|7.554
|7.611
|-15,00
|
|Yarım
|3.658
|3.720
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.860
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,17
|-0,17
|
|B. Petrol
|79,65
|79,65
|1,81
|