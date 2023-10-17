***VERUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.10.2023 10:23
***VERUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERUS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207073
BIST
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12:087.951
En Düşük
|Değişim
|: 0,20%
|| 16,10
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.935
|
7.910
En Yüksek
8.045
12:0827,9154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0806
|Açılış
|: 27,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8950
|
27,9575
En Düşük
27,7691
12:0829,4921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0617
|Açılış
|: 29,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3800
|
29,6164
En Düşük
29,3512
12:081.723,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 6,76
|Açılış
|: 1.723,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.717,03
|
1.725,70
En Düşük
1.712,03
BIST En Aktif Hisseler12:06
|IHYAY
|2,31
|37.267.882
|% 10,00
|
|INGRM
|375,10
|66.401.334
|% 10,00
|
|MAALT
|1.090,50
|8.532.072
|% 10,00
|
|EKIZ
|38,50
|993.108
|% 10,00
|
|DOFER
|20,70
|326.853
|% 9,99
|
|ADEL
|425,00
|36.712.706
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.342,20
|160.000.334
|% -10,00
|
|POLTK
|10.887,10
|87.525.426
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.062,00
|4.291.542
|% -10,00
|
|TETMT
|2.226,50
|451.980
|% -8,00
|
|THYAO
|222,30
|2.255.794.880
|% -0,31
|
|BRSAN
|918,00
|1.719.100.672
|% 2,67
|
|TUPRS
|139,90
|1.639.984.033
|% -0,43
|
|ASTOR
|116,30
|1.250.120.433
|% 1,93
|
|PETKM
|22,36
|1.150.491.060
|% -0,36
|
|EKGYO
|7,45
|1.024.821.328
|% 1,09
|
|ZOREN
|6,19
|648.316.634
|% 0,32
|
|KATMR
|2,77
|185.191.307
|% 4,92
|
|ODAS
|12,51
|768.804.292
|% -0,71
|
|YKBNK
|18,74
|1.076.741.510
|% 0,27
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9068
|27,9128
|% 0,28
|
|Euro
|29,4786
|29,4958
|% 0,22
|
|Sterlin
|33,8260
|33,9956
|% -0,14
|
|Frank
|30,8116
|30,9973
|% 0,14
|
|Riyal
|7,4185
|7,4558
|% 0,36
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|0,90
|
|Altın Gr.
|1.722
|1.722
|5,26
|
|Cumhuriyet
|11.850
|12.029
|-46,00
|
|Tam
|11.614
|11.690
|-18,00
|
|Yarım
|5.825
|5.867
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.903
|2.934
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,64
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,27
|20,31
|0,08
|
|B. Petrol
|89,53
|89,53
|-0,12
|
Seans Raporu
12:06
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12:21BURCE
Yüzde 7.72 oranında artışla 115.80 lira fiyatla işlem gören hissede 280, 932 adet işlem
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12:20AGYO
Yüzde 5.06 oranında artışla 7.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 536, 379 adet işlem
-
12:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASTOR, EKGYO, ALARK
-
12:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 18 artarak (% 0.20 ) 6, 939
-
12:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TUCLK, IHYAY, MAALT, DOFER, EKIZ, MARKA, MEKAG, SNKRN, ONCSM, DZGYO