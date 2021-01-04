***VERUS* *EGGUB* *PETUN* *KAREL* *DOCO* *CLEBI* *KONYA* *KARSN* *TMSN* *IHLGM* *ARDYZ* *BERA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi









***VERUS******EGGUB******PETUN******KAREL******DOCO******CLEBI******KONYA******KARSN******TMSN******IHLGM******ARDYZ******BERA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [BERA, EGGUB, IHLGM, KARSN, KONYA, VERUS, ARDYZ, CLEBI, DOCO, KAREL, PETUN, TMSN]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBERA.E, EGGUB.E, IHLGM.E, KARSN.E, KONYA.E ve VERUS.E payları 04/01/2021 tarihinden itibaren BIST 100 Endeksi'ne dahil edilmiştir. ARDYZ.E, CLEBI.E, DOCO.E, KAREL.E, PETUN.E ve TMSN.E payları ise 04/01/2021 tarihinden itibaren BIST 100 Endeksi'nden çıkarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896510BIST