***VERUS* *EGGUB* *PETUN* *KAREL* *DOCO* *CLEBI* *KONYA* *KARSN* *TMSN* *IHLGM* *ARDYZ* *BERA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi
04.01.2021 09:06
***VERUS******EGGUB******PETUN******KAREL******DOCO******CLEBI******KONYA******KARSN******TMSN******IHLGM******ARDYZ******BERA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [BERA, EGGUB, IHLGM, KARSN, KONYA, VERUS, ARDYZ, CLEBI, DOCO, KAREL, PETUN, TMSN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BERA.E, EGGUB.E, IHLGM.E, KARSN.E, KONYA.E ve VERUS.E payları 04/01/2021 tarihinden itibaren BIST 100 Endeksi'ne dahil edilmiştir. ARDYZ.E, CLEBI.E, DOCO.E, KAREL.E, PETUN.E ve TMSN.E payları ise 04/01/2021 tarihinden itibaren BIST 100 Endeksi'nden çıkarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896510
BIST
13:291.499
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 22,11
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
13:297,3744
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0555
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
13:299,0686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0061
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
13:29455,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,88
|Açılış
|: 455,86
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler13:29
|NIBAS
|57,20
|19.776.420
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|741.265
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|287.518
|% 10,00
|
|MAALT
|122,20
|12.946.179
|% 9,99
|
|VKING
|8,38
|8.459.391
|% -6,89
|
|KARTN
|90,55
|43.350.325
|% -5,23
|
|ARZUM
|23,36
|327.864.094
|% -5,12
|
|KRTEK
|8,12
|5.181.928
|% -5,03
|
|MERKO
|8,28
|9.465.075
|% -4,17
|
|KOZAL
|106,30
|959.366.367
|% 9,93
|
|EKGYO
|2,22
|582.020.939
|% 3,74
|
|YKBNK
|3,16
|537.602.063
|% 2,60
|
|ARZUM
|23,36
|327.864.094
|% -5,12
|
|TUPRS
|109,80
|316.902.290
|% 1,67
|
|EKGYO
|2,22
|582.020.939
|% 3,74
|
|YKBNK
|3,16
|537.602.063
|% 2,60
|
|TSKB
|1,82
|308.508.395
|% 2,25
|
|ZOREN
|2,87
|313.503.971
|% 3,61
|
|IHLGM
|1,33
|103.573.001
|% 6,40
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3658
|7,3744
|% -0,75
|
|Euro
|9,0547
|9,0686
|% -0,07
|
|Sterlin
|10,0303
|10,0806
|% -0,96
|
|Frank
|8,3214
|8,3715
|% -0,42
|
|Riyal
|1,9541
|1,9639
|% -1,03
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|34,71
|
|Altın Gr.
|457
|457
|3,67
|
|Cumhuriyet
|3.030
|3.075
|26,00
|
|Tam
|3.015
|3.092
|25,25
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|12,21
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,10
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,26
|0,91
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,16
|
|B. Petrol
|52,53
|52,53
|0,73
|