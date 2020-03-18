***VERUS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.03.2020 09:06
***VERUS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler VERUS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Investco Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830231
BIST
18:0586.778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
0
En Düşük
0
18:056,4573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0587
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4575
En Düşük
6,3873
18:057,1091
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0726
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,1091
En Düşük
7,0187
18:05312,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -2,16
|Açılış
|: 312,37
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
311,24
BIST En Aktif Hisseler
|ADESE
|0,90
|27.276.645
|% 0,00
|
|BIZIM
|6,43
|11.314.795
|% 0,00
|
|HALKS
|2,14
|67.224
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,80
|106.400.732
|% 0,00
|
|KCHOL
|13,66
|59.506.487
|% 0,00
|
|ADESE
|0,90
|27.276.645
|% 0,00
|
|BIZIM
|6,43
|11.314.795
|% 0,00
|
|HALKS
|2,14
|67.224
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,80
|106.400.732
|% 0,00
|
|KCHOL
|13,66
|59.506.487
|% 0,00
|
|ASELS
|21,98
|1.378.632.019
|% 0,00
|
|THYAO
|7,98
|1.088.191.709
|% 0,00
|
|GARAN
|8,39
|857.224.521
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,05
|399.013.076
|% 0,00
|
|AKBNK
|6,09
|363.982.725
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,05
|399.013.076
|% 0,00
|
|THYAO
|7,98
|1.088.191.709
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,80
|106.400.732
|% 0,00
|
|ODAS
|1,18
|147.905.151
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,11
|122.616.305
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7636
|7,8026
|% 0,99
|
|Frank
|6,6866
|6,7269
|% 0,86
|
|Riyal
|1,7109
|1,7195
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.512
|-17,24
|
|Altın Gr.
|312
|312
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,44
|12,48
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|2,56
|2,57
|-0,03
|
|B. Petrol
|28,40
|28,40
|-0,33
|
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