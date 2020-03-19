***VERUS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.03.2020 08:51
***VERUS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler VERUS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Investco Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830595
BIST
18:0585.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
0
En Düşük
0
18:056,5089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0293
|Açılış
|: 6,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,5089
En Düşük
6,4647
18:057,1282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0539
|Açılış
|: 7,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1299
En Düşük
7,0471
18:05309,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,03
|Açılış
|: 309,75
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
312,49
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|ASELS
|21,74
|786.809.225
|% 0,00
|
|BIZIM
|6,82
|11.680.123
|% 0,00
|
|ECZYT
|7,22
|24.204.067
|% 0,00
|
|IHYAY
|0,51
|24.234.780
|% 0,00
|
|FROTO
|46,50
|30.976.542
|% 0,00
|
|HUBVC
|12,67
|71.631.332
|% -3,06
|
|FROTO
|46,50
|30.976.542
|% 0,00
|
|MAKTK
|1,04
|4.802.436
|% 0,00
|
|ISGSY
|2,80
|24.669.874
|% 0,00
|
|ITTFH
|1,60
|6.032.895
|% 0,00
|
|THYAO
|7,90
|1.054.692.643
|% 0,00
|
|ASELS
|21,74
|786.809.225
|% 0,00
|
|GARAN
|8,00
|709.657.866
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,00
|382.971.844
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,98
|314.145.205
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,98
|314.145.205
|% 0,00
|
|THYAO
|7,90
|1.054.692.643
|% 0,00
|
|ODAS
|1,20
|148.227.237
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,43
|252.183.509
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,77
|67.692.710
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4929
|7,5304
|% -0,28
|
|Frank
|6,7079
|6,7483
|% 0,62
|
|Riyal
|1,7277
|1,7364
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.485
|-1,81
|
|Altın Gr.
|310
|310
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|12,06
|12,11
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,53
|0,03
|
|B. Petrol
|26,27
|26,27
|1,39
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