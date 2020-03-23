***VERUS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.03.2020 08:57
***VERUS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler VERUS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Investco Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831229
BIST
18:0585.796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
0
En Düşük
0
18:056,5796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0268
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5796
En Düşük
6,5266
18:057,0731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0515
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0786
En Düşük
6,9716
18:05314,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,31
|Açılış
|: 314,52
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
317,63
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|OTKAR
|110,80
|13.915.457
|% 15,43
|
|FROTO
|46,68
|44.095.995
|% 13,28
|
|ISYAT
|2,76
|178.102.374
|% 5,76
|
|YKBNK
|1,88
|298.343.804
|% 0,00
|
|YAPRK
|5,16
|642.271
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,88
|298.343.804
|% 0,00
|
|YAPRK
|5,16
|642.271
|% 0,00
|
|OZKGY
|2,27
|26.512.194
|% 0,00
|
|OZKGY
|2,27
|26.512.194
|% 0,00
|
|PGSUS
|26,16
|216.627.952
|% 0,00
|
|GARAN
|7,46
|926.810.685
|% 0,00
|
|THYAO
|7,98
|566.607.999
|% 0,00
|
|ASELS
|21,40
|474.681.129
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,88
|298.343.804
|% 0,00
|
|ECILC
|3,32
|258.003.896
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,88
|298.343.804
|% 0,00
|
|GARAN
|7,46
|926.810.685
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,98
|240.398.089
|% 0,00
|
|ODAS
|1,22
|136.666.154
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,04
|254.608.127
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6696
|7,7081
|% 0,83
|
|Frank
|6,6745
|6,7147
|% 0,85
|
|Riyal
|1,7459
|1,7547
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.487
|1.488
|-11,79
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,48
|12,51
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,24
|26,24
|-0,74
|
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