***VERUS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.03.2020 09:15
***VERUS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler VERUS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Investco Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832244
BIST
10:3989.137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 74,17
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
89.347
En Düşük
88.481
10:396,4906
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0749
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5056
En Düşük
6,4061
10:397,0877
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1030
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0972
En Düşük
6,9707
10:39335,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 1,77
|Açılış
|: 335,54
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
336,05
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|SASA
|6,60
|74.654.238
|% 10,00
|
|TIRE
|4,73
|3.903.379
|% 10,00
|
|ISKUR
|304.381,50
|304.382
|% 10,00
|
|ORMA
|3,96
|20
|% 10,00
|
|RTALB
|6,39
|988.450
|% 9,98
|
|QNBFL
|128,90
|517.017
|% -9,99
|
|BALAT
|1,67
|63.649
|% -9,24
|
|RALYH
|7,40
|740
|% -7,50
|
|NIBAS
|5,70
|11
|% -7,32
|
|ISYAT
|2,12
|2.577.869
|% -5,36
|
|THYAO
|8,75
|123.242.265
|% -0,23
|
|GARAN
|7,56
|103.675.577
|% 0,80
|
|ECILC
|4,70
|93.348.001
|% 6,58
|
|PGSUS
|31,32
|84.681.111
|% 9,66
|
|ASELS
|23,32
|80.851.110
|% -0,51
|
|GSRAY
|1,65
|46.043.072
|% 3,12
|
|TSPOR
|2,30
|62.548.961
|% 6,98
|
|IHLGM
|0,77
|20.831.857
|% 0,00
|
|ECILC
|4,70
|93.348.001
|% 6,58
|
|YKBNK
|1,87
|32.095.046
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7009
|7,7395
|% 1,25
|
|Frank
|6,6396
|6,6796
|% 1,51
|
|Riyal
|1,7250
|1,7337
|% 1,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.602
|1.605
|-13,77
|
|Altın Gr.
|334
|334
|0,67
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,27
|14,33
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,81
|26,81
|-0,58
|