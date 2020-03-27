***VERUS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.03.2020 09:11
***VERUS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler VERUS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Investco Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832526
BIST
10:3391.648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 120,27
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
91.305
10:336,4420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0465
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4420
En Düşük
6,3903
10:337,1027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0429
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1098
En Düşük
7,0479
10:33335,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,30
|Açılış
|: 335,20
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
337,11
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|PGSUS
|34,54
|16.043.312
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|9.627.341
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|37
|% 10,00
|
|LUKSK
|6,06
|393.484
|% 9,98
|
|SEKUR
|4,30
|1.257.046
|% 9,97
|
|RTALB
|5,76
|5.240.380
|% -9,86
|
|QNBFL
|119,00
|132.711
|% -7,68
|
|QNBFB
|36,60
|104.456
|% -5,43
|
|ULUUN
|4,21
|3.717.868
|% -4,97
|
|MPARK
|14,55
|3.160.544
|% -4,90
|
|THYAO
|9,40
|199.156.894
|% 1,62
|
|GARAN
|8,09
|154.391.173
|% 1,89
|
|ASELS
|24,14
|115.389.155
|% -0,49
|
|IPEKE
|8,30
|65.823.586
|% 4,80
|
|ECILC
|5,21
|58.820.111
|% 7,42
|
|IHLGM
|0,88
|41.817.801
|% 4,76
|
|ODAS
|1,33
|29.543.852
|% 0,00
|
|THYAO
|9,40
|199.156.894
|% 1,62
|
|GARAN
|8,09
|154.391.173
|% 1,89
|
|IEYHO
|0,40
|6.791.124
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8297
|7,8690
|% 0,62
|
|Frank
|6,6539
|6,6939
|% 0,61
|
|Riyal
|1,7081
|1,7167
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.620
|1.622
|-8,72
|
|Altın Gr.
|335
|335
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,47
|14,51
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,00
|0,04
|
|B. Petrol
|26,12
|26,12
|-0,22
|