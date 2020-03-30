***VERUS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.03.2020 08:58
***VERUS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler VERUS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Investco Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833066
BIST
13:1587.822
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -303,50
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.456
En Düşük
86.815
13:156,5337
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,0843
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5360
En Düşük
6,4403
13:157,2277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0428
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2400
En Düşük
7,1420
13:15340,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,47
|Açılış
|: 340,54
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
340,86
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|5,72
|27.016.934
|% 10,00
|
|AYCES
|10,60
|1.615.736
|% 9,96
|
|SKTAS
|2,32
|5.534.533
|% 9,95
|
|MAALT
|54,40
|1.904.633
|% 9,94
|
|GEDIK
|17,36
|4.938.516
|% 9,94
|
|GLRYH
|2,16
|274.164
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|299.037
|% -9,90
|
|MTRYO
|3,85
|1.681.946
|% -9,84
|
|ETILR
|1,71
|97.019
|% -9,52
|
|MMCAS
|0,81
|446
|% -8,99
|
|THYAO
|8,60
|395.486.280
|% -2,93
|
|PGSUS
|31,48
|289.802.659
|% -8,86
|
|ASELS
|23,22
|288.727.386
|% 0,43
|
|GARAN
|7,97
|240.934.774
|% 1,14
|
|SASA
|7,70
|229.300.221
|% 6,06
|
|IHLGM
|0,91
|83.658.754
|% 1,11
|
|GSRAY
|1,92
|119.319.125
|% -0,52
|
|IHLAS
|0,47
|29.098.918
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,69
|160.454.326
|% 3,86
|
|THYAO
|8,60
|395.486.280
|% -2,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0574
|8,0978
|% 0,70
|
|Frank
|6,7961
|6,8370
|% 0,57
|
|Riyal
|1,7318
|1,7405
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.622
|-6,73
|
|Altın Gr.
|340
|340
|2,19
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,02
|14,08
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|26,56
|26,56
|-1,39
|