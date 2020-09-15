***VERUS* *METUR* *MAKTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
15.09.2020 13:40
***VERUS******METUR******MAKTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [MAKTK, METUR, VERUS]
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Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
MAKINA TAKIM 35 16/09/2020
METEMTUR OTELCILIK 47 16/09/2020
VERUSA HOLDING 21 16/09/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875086
BIST
14:061.118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 10,60
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.111
14:067,4867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0025
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
14:068,9115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0239
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8633
14:06474,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,55
|Açılış
|: 474,32
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler14:04
|CRFSA
|12,32
|3.858.390
|% 10,00
|
|KERVN
|0,44
|1.464.294
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.146,90
|613.084
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|841.320
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|1.033.137
|% 10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.018.125
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|49.005.370
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,94
|36.771.906
|% -9,85
|
|GSRAY
|3,64
|64.969.371
|% -9,00
|
|BJKAS
|3,40
|28.025.219
|% -8,11
|
|KRDMD
|3,14
|1.074.334.838
|% -0,32
|
|PETKM
|4,44
|842.553.727
|% 3,26
|
|SISE
|6,40
|349.707.452
|% -0,47
|
|ECILC
|6,87
|272.672.227
|% 3,62
|
|TUPRS
|82,20
|252.789.027
|% 1,04
|
|KRDMD
|3,14
|1.074.334.838
|% -0,32
|
|PETKM
|4,44
|842.553.727
|% 3,26
|
|IHLAS
|1,04
|115.953.913
|% -1,89
|
|EKGYO
|1,85
|167.765.303
|% 1,09
|
|ZOREN
|2,77
|248.777.361
|% 1,84
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4831
|7,4881
|% 0,05
|
|Euro
|8,9031
|8,9071
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,6352
|9,6835
|% 0,54
|
|Frank
|8,2357
|8,2853
|% 0,38
|
|Riyal
|1,9898
|1,9998
|% 0,04
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|12,51
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,71
|
|Cumhuriyet
|3.136
|3.184
|11,00
|
|Tam
|3.126
|3.204
|15,81
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|7,65
|
|Çeyrek
|758
|775
|3,82
|
|Gümüş.Ons
|27,49
|27,53
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|0,10
|
|B. Petrol
|40,28
|40,28
|0,67
|