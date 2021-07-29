***VERUS* *TCELL* *MAVI* *VESBE* *VESTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
29.07.2021 16:50
***VERUS******TCELL******MAVI******VESBE******VESTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler MAVI, TCELL, VERUS, VESTL, VESBE
30.07.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
MAVI GIYIM MAVI 0,6111408 0,5194696
TURKCELL TCELL 0,3917859 0,333018
VERUSA HOLDING VERUS 0,02 0,017
VESTEL VESTL 2,345794 1,9939249
VESTEL BEYAZ ESYA VESBE 1,4035087 1,1929823
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952647
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 30,89
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.393
En Düşük
1.371
18:058,4587
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -0,0895
|Açılış
|: 8,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4335
18:0510,0777
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0596
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0402
18:05497,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,52
|Açılış
|: 497,28
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
495,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDATA
|13,68
|138.249.722
|% 9,97
|
|CEOEM
|9,16
|99.120.893
|% 9,96
|
|KTSKR
|20,02
|12.482.488
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.915.095
|% 9,85
|
|KUYAS
|2,80
|68.985.975
|% 9,80
|
|MEGAP
|7,40
|64.463.031
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|64.463.031
|% -9,98
|
|YAYLA
|4,34
|336.935.934
|% -9,96
|
|ATSYH
|3,70
|243.881
|% -7,04
|
|TUREX
|10,34
|81.293.180
|% -4,52
|
|GARAN
|8,34
|1.427.784.115
|% 1,71
|
|EREGL
|20,00
|1.261.108.797
|% 6,78
|
|KRDMD
|7,77
|1.016.253.367
|% 3,19
|
|THYAO
|12,78
|633.006.622
|% 1,75
|
|ASELS
|15,26
|514.881.590
|% 2,69
|
|GARAN
|8,34
|1.427.784.115
|% 1,71
|
|YKBNK
|2,31
|357.433.458
|% 2,21
|
|KRDMD
|7,77
|1.016.253.367
|% 3,19
|
|EKGYO
|1,84
|174.297.539
|% 1,66
|
|KARSN
|4,20
|371.789.603
|% 3,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4543
|8,4587
|% -1,05
|
|Euro
|10,0681
|10,0777
|% -0,59
|
|Sterlin
|11,7800
|11,8391
|% -0,60
|
|Frank
|9,2945
|9,3505
|% -0,66
|
|Riyal
|2,2467
|2,2580
|% -1,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.830
|22,42
|
|Altın Gr.
|497
|497
|0,22
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|24,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|24,37
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|11,79
|
|Çeyrek
|797
|816
|5,89
|
|Gümüş.Ons
|25,73
|25,77
|0,78
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,01
|0,14
|
|B. Petrol
|74,67
|74,67
|0,80
|
Seans Raporu
18:05
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17:58EMKEL
Yüzde 6.28 oranında artışla 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 693, 626 adet işlem
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17:57KUYAS
Yüzde 9.80 oranında artışla 2.80 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 105, 401 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 390 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 17 üstünde . İşlem hacmi 11, 666.00 milyon TL de
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17:56CEOEM
Yüzde 7.80 oranında artışla 8.98 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 550, 441 adet işlem
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17:55KTSKR
Yüzde 9.94 oranında artışla 20.02 lira fiyatla işlem gören hissede 631, 829 adet işlem