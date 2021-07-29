***VERUS* *TCELL* *MAVI* *VESBE* *VESTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***VERUS******TCELL******MAVI******VESBE******VESTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler MAVI, TCELL, VERUS, VESTL, VESBE30.07.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaMAVI GIYIM MAVI 0,6111408 0,5194696TURKCELL TCELL 0,3917859 0,333018VERUSA HOLDING VERUS 0,02 0,017VESTEL VESTL 2,345794 1,9939249VESTEL BEYAZ ESYA VESBE 1,4035087 1,1929823Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952647BIST