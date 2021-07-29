Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VERUS* *TCELL* *MAVI* *VESBE* *VESTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

29.07.2021 16:50



***VERUS******TCELL******MAVI******VESBE******VESTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler MAVI, TCELL, VERUS, VESTL, VESBE

30.07.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
MAVI GIYIM MAVI 0,6111408 0,5194696
TURKCELL TCELL 0,3917859 0,333018
VERUSA HOLDING VERUS 0,02 0,017
VESTEL VESTL 2,345794 1,9939249
VESTEL BEYAZ ESYA VESBE 1,4035087 1,1929823


Ek Açıklamalar
-



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952647


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.392
Değişim :  2,27% |  30,89
Açılış :  1.371  
Önceki Kapanış :  1.361  
En Yüksek
1.393 En Düşük
1.371
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EDATA 13,68 138.249.722 % 9,97  
CEOEM 9,16 99.120.893 % 9,96  
KTSKR 20,02 12.482.488 % 9,94  
VKING 5,91 4.915.095 % 9,85  
KUYAS 2,80 68.985.975 % 9,80  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4543 8,4587 % -1,05  
Euro 10,0681 10,0777 % -0,59  
Sterlin 11,7800 11,8391 % -0,60  
Frank 9,2945 9,3505 % -0,66  
Riyal 2,2467 2,2580 % -1,14  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.829 1.830 22,42  
Altın Gr. 497 497 0,22  
Cumhuriyet 3.305 3.355 24,00  
Tam 3.289 3.372 24,37  
Yarım 1.590 1.631 11,79  
Çeyrek 797 816 5,89  
Gümüş.Ons 25,73 25,77 0,78  
Gümüş Gr. 7,00 7,01 0,14  
B. Petrol 74,67 74,67 0,80  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru