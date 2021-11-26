***VERUS* *VERTU* *MARTI* *INFO* *IYF* *HLR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
26.11.2021 09:15
çıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979701
BIST
11:381.794
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -25,09
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.788
11:3812,0985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0987
|Açılış
|: 11,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,2735
En Düşük
11,9402
11:3813,6243
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1569
|Açılış
|: 13,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,7817
En Düşük
13,3965
11:38696,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 6,24
|Açılış
|: 696,54
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler11:38
|BALAT
|9,68
|550.250
|% 10,00
|
|RALYH
|17,83
|25.644.759
|% 9,99
|
|PENTA
|301,80
|13.543.991
|% 9,99
|
|YEOTK
|61,10
|111.722.015
|% 9,99
|
|UZERB
|37,26
|489.596
|% 9,98
|
|KZBGY
|28,16
|45.135.458
|% -7,37
|
|IDEAS
|34,54
|27.806.762
|% -7,30
|
|DOCO
|950,20
|15.657.569
|% -7,10
|
|PGSUS
|91,20
|205.551.023
|% -6,84
|
|TAVHL
|27,52
|181.392.125
|% -6,71
|
|THYAO
|17,55
|1.066.540.235
|% -6,55
|
|GARAN
|11,58
|551.612.669
|% -1,36
|
|YKBNK
|3,31
|474.480.103
|% -0,60
|
|KRDMD
|8,75
|428.539.737
|% -1,46
|
|SISE
|11,92
|376.968.797
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,31
|474.480.103
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,17
|179.959.590
|% -1,81
|
|THYAO
|17,55
|1.066.540.235
|% -6,55
|
|HALKB
|5,23
|311.362.336
|% -0,38
|
|MOBTL
|1,68
|89.889.125
|% 0,60
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0627
|12,0985
|% 0,82
|
|Euro
|13,5822
|13,6243
|% 1,17
|
|Sterlin
|15,8825
|15,9622
|% -0,36
|
|Frank
|12,8621
|12,9396
|% 0,72
|
|Riyal
|3,1809
|3,1969
|% -0,25
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|12,94
|
|Altın Gr.
|697
|697
|6,33
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|9,11
|9,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|78,30
|78,30
|-3,92
|
Seans Raporu
11:38
daha fazla
-
11:50THYAO
Yüzde -6.66 oranında düşüşle 17.53 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 756, 445 adet işlem
-
11:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, BIMAS, SISE
-
11:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 12 kaybederek (% -1.49 ) 1, 592
-
11:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, TRILC, BALAT, OZBAL, RALYH, ESCOM, DOBUR, YEOTK, YONGA, PRKAB
-
11:47
DOBUR, ANGEN, YONGA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında