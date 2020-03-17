***VERUS* *VERTU*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERUS******VERTU*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [VERTU]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar(Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'deki Pay Oranın %94,4 den %100'e Çıkarılması Hakkında)Grup şirketlerinin iştirak yapılarının sadeleştirilmesi ve faaliyet alanlarının ayrıştırılması amacıyla, Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş'nin Tortum Elektrik Üretim A.Ş'de sahip olduğu %5,6 oranındaki 2.408.000 TL nominal değerli 2.408.000 adet payın tamamı 17.03.2020 tarihinde (bugün) toplam 2.111.061,34 TL bedelle (Değerleme raporunda yer alan bedel üzerinden) Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'ye devredilmiştir. Bu işlem sonrasında Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin 43.000.000 TL ödenmiş sermayeli Tortum Elektrik Üretim A.Ş'de pay sahipliği oranı %94,4 den %100'e yükselmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830190BIST