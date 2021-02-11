***VERUS* *VERTU*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.02.2021 18:57
***VERUS******VERTU*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Tortum Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 11.02.2021 tarihli (bugün) yapılan toplantısında Tortum HES'in mevcut üretim kapasitesinin artırılması amacıyla yapılması planlanan ve gerekli fizibilite çalışmaları tamamlanan yeni su hattının (Şenyurt Hattı) yapımına bu yılın ilk yarısı içerisinde başlanmasına ve söz konusu yatırımın mümkün olan en kısa sürede (en geç 2023 yılına kadar) tamamlanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu yatırımın maliyetinin, proje ve inşaat maliyeti dâhil yaklaşık 1.350.000 USD olacağı öngörülmekte olup, yatırımın tamamlanmasıyla birlikte Tortum'um yıllık üretim miktarının 17.000 gWh'a yükselmesi beklenmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909179
BIST
18:051.546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,52
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.558
En Düşük
1.544
18:057,0286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0292
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0666
En Düşük
7,0082
18:058,5468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0103
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
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8,5845
En Düşük
8,5253
18:05412,29
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -5,58
|Açılış
|: 412,37
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
412,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDEAS
|29,92
|18.076.726
|% 10,00
|
|PARSN
|33,48
|135.269.617
|% 9,99
|
|ESEN
|42,06
|665.634.692
|% 9,99
|
|YESIL
|220,20
|17.626.169
|% 9,99
|
|IDGYO
|9,47
|6.226.823
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|78.424.963
|% -10,00
|
|SERVE
|17,29
|1.534.766
|% -9,99
|
|TGSAS
|32,26
|45.617.862
|% -9,99
|
|DITAS
|47,44
|75.548.945
|% -8,51
|
|SAMAT
|6,77
|34.154.972
|% -6,49
|
|KOZAL
|136,70
|1.955.922.329
|% -0,07
|
|SISE
|7,76
|1.647.330.819
|% 0,78
|
|DOHOL
|3,67
|1.252.577.626
|% 4,56
|
|KOZAA
|17,99
|1.190.301.163
|% 6,07
|
|GARAN
|9,94
|1.161.948.339
|% -2,36
|
|EKGYO
|2,56
|1.095.458.065
|% -2,66
|
|DOHOL
|3,67
|1.252.577.626
|% 4,56
|
|PETKM
|5,09
|1.113.460.836
|% -0,59
|
|SISE
|7,76
|1.647.330.819
|% 0,78
|
|KARSN
|5,06
|898.676.921
|% 5,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0267
|7,0286
|% -0,41
|
|Euro
|8,5377
|8,5468
|% -0,12
|
|Sterlin
|9,6677
|9,7162
|% -0,62
|
|Frank
|7,8501
|7,8974
|% -0,55
|
|Riyal
|1,8660
|1,8754
|% -0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|-16,30
|
|Altın Gr.
|412
|412
|-5,37
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-22,00
|
|Tam
|2.756
|2.827
|-18,01
|
|Yarım
|1.332
|1.368
|-8,71
|
|Çeyrek
|668
|684
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|26,97
|27,00
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|61,24
|61,24
|-0,23
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GLRYH
Yüzde 5.56 oranında artışla 11.21 lira fiyatla işlem gören hissede 964, 344 adet işlem
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17:58IDGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 9.47 lira fiyatla işlem gören hissede 668, 225 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 25 kaybederek (% -0.17 ) 1, 359
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, MAKTK, AYEN, FMIZP, NIBAS, DIRIT, KONTR, KRGYO, YAPRK, KRONT
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17:57
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