***VERUS* *VERTU*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERUS******VERTU*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [VERTU]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Tortum Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 11.02.2021 tarihli (bugün) yapılan toplantısında Tortum HES'in mevcut üretim kapasitesinin artırılması amacıyla yapılması planlanan ve gerekli fizibilite çalışmaları tamamlanan yeni su hattının (Şenyurt Hattı) yapımına bu yılın ilk yarısı içerisinde başlanmasına ve söz konusu yatırımın mümkün olan en kısa sürede (en geç 2023 yılına kadar) tamamlanmasına karar verilmiştir.Söz konusu yatırımın maliyetinin, proje ve inşaat maliyeti dâhil yaklaşık 1.350.000 USD olacağı öngörülmekte olup, yatırımın tamamlanmasıyla birlikte Tortum'um yıllık üretim miktarının 17.000 gWh'a yükselmesi beklenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909179BIST