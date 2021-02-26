***VERUS* *VERTU*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERUS******VERTU*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [VERTU]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar(Enda Enerji Holding A.Ş. Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkında)Şirketimizin %26,82 oranında doğrudan ve dolaylı iştiraki olan Enda Enerji Holding A.Ş.'nin 300.000.000-TL tutarındaki mevcut sermayesinin iç kaynaklardan karşılanmak üzere 45.477.486-TL bedelsiz artırımla 345.477.486-TL'ye çıkartılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi tescil edilmiştir.Bedelsiz sermaye artırım işlemleri sonucunda Şirketimiz doğrudan ve dolaylı 12.199.069-TL nominal değerli bedelsiz pay elde etmiş olup, sermaye payı tutarımız 80.473.240-TL'den 92.672.309-TL'ye yükselmiştir.En büyük ortağı olduğumuz Enda Enerji Holding A.Ş bünyesinde, tamamına yakını YEKDEM kapsamında olan toplam 180,18 MW kurulu güce sahip 5 adet Rüzgar Enerjisi Santrali ("RES") 4 adet Hidroelektrik Enerjisi Santrali (HES) ve 1 adet Jeotermal Enerjisi Santrali ("JES") bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913563BIST